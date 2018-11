J Balvin canta sus éxitos en Metropolitano

Dos días antes de actuar en el porteño Luna Park, el colombiano J Balvin cantará hoy a las 21 en Metropolitano, Alto Rosario. El cantante, que es furor a nivel global, es uno de los artistas más escuchados en Youtube y Spotify y, sumando al éxito de sus dos últimos singles "Mi Gente" y "Machika" continúa siendo uno de los artistas con más demanda en las plataformas digitales. Su colaboración en "I Like It" de Cardi B debutó #1 en iTunes en EEUU y su reciente dueto con Nicky Jam "X (Equis)" fue el video más visto en Youtube por cinco semanas consecutivas lo que le permitió en "The Tonight Show de Jimmy Fallon", de la TV norteamericana.