Ivana Nadal reveló por qué se muestra con poca ropa en las redes

Ivana Nadal acostumbra a subir fotos fotos muy insinuantes que despiertan los comentarios de sus miles de seguidores. Pero esta vez, luciendo solamente ropa interior, la conductora hizo una extensa reflexión de por qué aparece con poca ropa en las redes sociales

"'¿Por qué en bolas? ¿Por qué sin ropa? ¿Por qué siempre en ropa interior? ¿Por qué necesitas mostrar el cuerpo? ¿Qué te hace sentir estar desnuda? ¿No podés dar el mismo mensaje vistiéndote? Que insegura que es esta piba que la única forma de sentirse bien es en bolas. Que loco. Eso son algunos de los mensajes que me llegan, obviamente después hay algunos más agresivos'', comenzó en el video quen publicó en su cuenta de Instagram.

Y en una de sus intervenciones hizo alusión a una entrevista en la que la consultaron sobre todos esos tópicos: "La semana pasada di una entrevista en televisión que me dejó pensando, y me dejó pensando porque todas las preguntas eran referidas a eso, a mi cuerpo y a estar desnuda y yo el mensaje que quiero dar es otro, el mensaje que te quiero dar es: Cuando vos me preguntás ¿por qué siempre en bolas? Yo te pregunto ¿Por qué te molesta verme en bolas? ¿Qué te genera que la otra persona esté desnuda? ¿Te molesta la panza chata o te molestan los rollos, te molesta el culo o te molesta las tetas, te molesta el pelo, mis piernas o mis brazos ¿Qué te molesta?".

El momento más fuerte de su reflexión fue cuando empezó a analizar la cantidad de insultos vinculados a las personas con bajo peso: "Hay gente que es muy flaca, que le falta masa muscular. Que le dejen de decir que son anoréxicos. Eso no es un insulto. ¿Sabés qué es? Una enfermedad, igual que la gordura. ¿Y sabés por qué se representa en el físico? Porque viene de adentro. Y el laburo viene de adentro. Cuando vos te empezás a tratar bien, no solamente hacer ejercicio y dieta, tratarte bien, darte amor, del que sale de la boca, del que sale de las manos, en el mismo, darte un abrazo, hacerte una caricia, tocarte, reconocerte, sos vos, es tu cuerpo, ¿qué vergüenza te da?".