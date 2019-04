Ivana Icardi, la hermana de Mauro, participa de la edición de "Gran Hermano" que acaba de empezar en la televisión italiana. La ocasión fue ideal para que la rosarina le dedique un mensaje a Wanda Nara con quién mantiene una disputa por considerar que alejo al futbolista de su familia.

La joven de 23 años entiende muy bien las reglas del juego, ya que se consagró como subcampeona del reality argentino, mientras que el futbolista Luifa Galesio fue el ganador. Ambos participantes se pusieron de novios y desde hace años viven en Italia.

En el Canal 5 de la televisión italiana se estrenó la decimosexta edición de Grande Fratello, con la conducción de Barbara d'Urso.

En esta edición de Grande Fratello, participan 16 concursantes que vivirán encerrados en una casa llenas de cámaras de video, aislados del mundo exterior. El ciclo está conducido por Barbara d'Urso.

ivana1.JPG

Desde el arranque, la conductora le dio la bienvenida a Ivana y le preguntó por su tirante relación con Wanda Nara. En los últimos meses, la novia de Luifa ha realizado duras declaraciones contra su cuñada en las redes sociales.

"Cuando se conoció la noticia de que ibas a entrar a Grande Fratello, tu cuñada Wanda Nara subió estas fotos en Instagram. ¿Qué significa?", le preguntó la conductora sobre unas imágenes en la que la modelo aparece tapándose la boca, los oídos y los ojos.

"Ella dice que no ve, no oye y no habla. Pero me gustaría que estuviera frente a mí, así que me dice un par de cosas que aún tiene que decirme", le contestó. Y le mandó un mensaje al jugador del Inter: "Espero que me mire y vea quién es su hermana, para que me reconozca de nuevo".

Ivana acusa a su cuñada de haber separado a Mauro de su familia. "Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Embed

Además, ella asegura que Wanda quiere mostrar que tiene una familia unida cuando en realidad no es así: "¿Cuando dejará de ser mitómana y de intentar demostrarle al mundo que mi hermano tiene una relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no una vez cada 1000 años".

"¡Ah no, pará! Que esta mujer de ser buena persona y de la familia no tiene ni pu... idea! Solo sabe sacarse fotos para demostrarle a las redes sociales que es re familiera, ¡se nos ríe el cucu! ¡Por dios!", manifestó.