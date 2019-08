Iván Noble grabó un CD con impronta femenina

Iván Noble lanzó "Mujer & Ego", su nuevo disco, en el que versiona canciones escritas por mujeres o popularizadas por intérpretes femeninas.

"Moscas en la casa", de Shakira; "Para qué sufrir", de Natalia Lafourcade; "Me voy", de Julieta Venegas; "Una canción diferente", de Celeste Carballo y "Canción de caminantes", de María Elena Walsh, son algunas de las composiciones abordadas.

"Mujer & Ego" también contiene temas como "De qué se ríen", de Mario Benedetti, popularizado por Nacha Guevara; o "Que te vaya bonito", de José Alfredo Jiménez, recordado en la voz de la inolvidable Chavela Vargas.

"He cantado, como varón, sobre desamores tal vez demasiado. Este disco no es sobre mujeres; es desde ellas", manifestó el ex Caballeros de la Quema, quien además destaca que la selección fue realizada sobre canciones que a él le hubiera gustado escribir.

El disco puede escucharse a través de las plataformas digitales y desde este viernes 23 de agosto estará disponible también en formato físico.

"Mujer & Ego" será presentado el 7 de diciembre en el Teatro Opera de Buenos Aires, luego de una gira que pasará en septiembre por Córdoba, en octubre por la provincia de Santa Fe y La Plata, y en noviembre por San Juan y Mendoza.

Noble sorprendió a propios y extraños cuando en su oportunidad lanzó un video del tema de Shakira "Moscas en la casa", que fue el punto de partido de este nuevo material. "En particular esta canción me parece muy bella: la belleza de lo simple. Que nunca es sencillo lograr. Creo que es lo último ‘artesanal' de Shakira antes de convertirse en el fenómeno mundial que es hoy. Pero si hay algo que admiro de ‘Moscas en la casa' es eso: la calidez sencilla", consideró.