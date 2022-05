Itziar Ituño: "«La casa de papel» me abrió puertas y ventanas"

“Pensamiento lateral” la tiene como protagonista junto con tres actores argentinos que casualmente también vienen de participar de grandes éxitos de la pantalla chica: César Bordón (“Luis Miguel, la serie”), Mauricio Paniagua (“Monzón”) y Alberto Ammann (“Narcos” y “Narcos: México”).

La también cantante conversó con Télam en el set de su nuevo largometraje sobre el impacto de su rol como “Lisboa” en “La casa de papel”, y cómo eso la acercó a su nuevo protagónico en la Argentina.

“Entro en el proyecto haciendo huecos en mi agenda porque después del boom de ’La casa de papel’ y el fenómeno en el que se convirtió, se me vienen muchas propuestas encima”, contó la intérprete.

Sobre las repercusiones de su participación en la serie española de éxito global, que fue durante un tiempo la más vista en Netflix y aún detenta el récord de audiencia de la plataforma en cuanto a contenidos hablados en castellano, la actriz mencionó que su experiencia en ese proyecto “abre puertas y ventanas, pero cierra otras, como las de la vida privada”.

“Pero lo bueno que tuvo es que, de repente, te llega trabajo del otro lado del charco y esto no habría pasado sin ’La casa de papel’: gracias a eso estoy hoy aquí”, destacó con entusiasmo.

—Vas a ser la estrella de Argentina Comic-Con. ¿Cómo surgió tu participación y qué expectativa te genera?

—Venía a hacer la película y lo de la Comic-Con surgió posteriormente, aprovechando que estoy aquí; es otro trabajo más. Las Comic-Con son un mundo un poco extraño para mí, pero es una manera de tomarle el pulso a ese mundo de fans.

—¿Y la gente te reconoce mucho desde que llegaste al país?

—No mucho, porque estoy con perfil bajo. Además, como me han cambiado un poco el pelo y por el barbijo, estuve muy tranquila en ese aspecto; la gente es bastante respetuosa. Además, he tenido muchas horas aquí en el set: estoy hace una semana en Argentina y vine directo aquí.

—¿Por qué considerás que “La casa de papel” se tornó tan adictiva para muchísima gente?

—Creo que es un conjunto de cosas: en especial, la manera de narrar y el lenguaje audiovisual que utiliza, que es como un rock and roll; te deja siempre con las ganas de ver el siguiente episodio y de seguir sabiendo qué pasa con los personajes que se han metido ahí, es adictiva. Pero, sobre todo, creo que la historia cuando empieza resuena con pulso en esta sociedad injusta, que algo se mueve. Hay un conjunto de seres que no están bien, en el escalón más bajo de lo social y deciden entrar en la Casa de la Moneda y hacer su propio dinero como hacen los Estados cuando les da la santa gana. Entonces, esa parte un poco Robin Hood es lo que creo que a la gente le mueve.

—¿La aproximación antisistema fue su fuerte con el público?

—Sí. Ves a unos cuantos pobres haciendo con una máquina un montón de billetes y esa parte hace que la gente diga: “Claro que sí; hay que darle la vuelta a este sistema de mierda, vamos a asaltarlo todo y darlo vuelta”. Y se le suma un himno antifascista que te levanta como el “Bella ciao” de los partisanos italianos. Todo eso, vestido con una simbología: la careta de un loco como era Salvador Dalí y la indumentaria roja de trabajador, con lo que ese color simboliza. Y el planteo en general: una vez dijo Alba Flores que era como un partido de fútbol con dos equipos, con la policía y el Estado de un lado, que eran más grises y tirando al azul, y luego estaba el rojo, del otro. Además, hay personajes que son un avatar entre los que puedes elegir con quién te identificas, que hemos tratado de hacerlos no demasiado estereotipados, tratando de buscarle la vuelta a que el malo no sea un villano de manual y tenga su parte más humana, y que el bueno no sea del todo bueno. Eso, sumado a la fotografía y la manera de narrar, en conjunto ha cuajado. A veces pasan estas cosas, no sabes por qué funciona el rompecabezas de repente, pero se ha convertido en un fenómeno.