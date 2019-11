Ismael Serrano: "No hay que huir de la realidad, hay que enfrentarla"

A fines del año pasado, después de más de dos décadas de carrera, Ismael Serrano editó por primera vez un disco acústico, sólo con guitarra y voz. Si bien es un cantautor de raza, y uno de los pocos que quedan militando este oficio, el madrileño nunca había grabado un álbum así de intimista, que buceara en la esencia misma del cantautor. Pero en 2017, cuando festejó con una gira sus 20 años de trayectoria, hizo memoria y balance y decidió saldar esta cuenta pendiente. El resultado es “Todavía”, un disco que grabó en vivo aquí a unos pocos kilómetros, en una casa en el delta de Tigre. Ante un grupo de amigos, el popular cantante y compositor versionó clásicos como “Al bando vencido” y “Tantas cosas”, rescató canciones que no están en su repertorio habitual y también hizo su propia lectura de “Palabras para Julia”, el famoso poema de José Agustín Goytisolo que musicalizó Paco Ibáñez.

Ahora Serrano se encuentra de gira presentando “Todavía”, y en ese marco regresa a Rosario para cantar hoy, a las 20.30, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). Desde su casa en Madrid, y antes de llegar a la ciudad, el autor de “Últimamente” y “Ahora que te encuentro” charló por teléfono con Escenario sobre cómo se resignifican las canciones con el paso del tiempo y el precio a pagar por tener opiniones políticas.

—Sumás ya 20 años de carrera y sin embargo nunca habías grabado un disco sólo con guitarra y voz. ¿Por qué elegiste hacerlo en este momento y por qué decidiste grabarlo en Tigre?

—Yo consideraba que era una cuenta pendiente. Y me di cuenta más todavía cuando me tocó hacer balance por mis 20 años de carrera. Me di cuenta de que no lo había hecho a pesar de que era una vieja fantasía. Mi disco anterior, “Hoy es siempre”, se grabó en Madrid con una gran producción, casi con aires de musical. Y ahora me apetecía hacer algo más íntimo. Además hace tiempo que quería grabar algo en Argentina, porque gran parte de mi carrera se desarrolla al otro lado del océano. En principio quería grabarlo en una playa, en la costa atlántica, pero técnicamente era muy difícil, por los ruidos y por el viento. Entonces se nos ocurrió irnos a un lugar apartado, buscar una casa con un entorno bonito, y nos fuimos a Tigre. Yo quería grabar una especie de guitarreada con amigos, quería registrar la experiencia compartida. Lo curioso es que cuando empezamos a grabar nos dimos cuenta que se colaba por los micrófonos un estruendo de pájaros. Pensamos que era un inconveniente, pero después caímos en la cuenta de que se trataba de algo maravilloso. En el disco se escuchan hasta las copas de los árboles mecidas por el viento y una lluvia que cae sobre un tejado de chapa. Igual no fue todo tan sencillo de grabar. De repente pasó un coche que tenía la cumbia a todo trapo y tuvimos que detenernos hasta que se fue (risas).

—¿Tuviste en cuenta la vigencia de las canciones para el álbum? Te lo pregunto porque ahora, en las redes sociales, en el contexto de las protestas masivas en Chile, muchos citan la letra de “Papá, cuéntame otra vez”.

—Sí, es curioso como hay canciones que están escritas hace años y de repente cobran una vigencia renovada, aunque renovada tristemente. Pasa con “Papá...”, con “Vine del norte” o con “Si se callase el ruido”, que habla de ese ruido mediático-político que no deja mucho espacio para el diálogo y para que nos entendamos. Vivimos tiempos de efervescencia política, un tiempo de encrucijada donde las canciones se resignifican y se convierten en un espacio de encuentro para entender que no se está solo. La realidad es tan jodida que uno busca vínculos, y las canciones sirven precisamente para establecer lazos.

—En una entrevista reciente planteaste un concepto interesante. Dijiste: “Si en España dices que tus referentes son Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute o Serrat suenas un poco anacrónico; sin embargo, si dices que tus referentes son Bob Dylan o Neil Young es algo cool”. ¿Por qué creés que se da esto? ¿Son puros prejuicios?

—Sí, hay muchos prejuicios, totalmente. Y porque se ha impuesto una estética musical que no deja espacio para la reflexión, que tiene que ser puro escapismo, y convengamos que muchas veces nos acercamos a la música en inglés sin entender las letras o vaciándolas de su significado. Dylan y tantos otros hacen canciones con un gran componente político, pero si no sabemos bien las letras las vaciamos de contenido. Lo que se ha impuesto en estos años es el escapismo, la realidad no nos interpela, parece que tenemos que huir de ella. La canción de autor, y el componente político que tiene, lo que hace es conectarnos con esa realidad porque apela al nosotros, a los anhelos y los sueños colectivos que tienen que ver con la cotidianeidad. No se trata de huir de la realidad, hay que enfrentarla. Por eso la música también tiene ese carácter terapéutico, te ayuda a enfrentare a tus miedos y tus dudas. La canción de autor no le canta a las aspiraciones individuales, no se trata de mirarnos al ombligo y cantar la eterna canción de amor y desamor, sino también cantar a lo compartido, a una realidad compartida.

—En España solés opinar de política y te comprometés con la opinión. ¿Esto te ha traído problemas?

—Supongo que sí, que tiene un precio, porque vivimos en un país muy sectario, y eso es una pena. Se están polarizando mucho las ideas, cada vez hay más ruido, y las redes sociales alimentan eso. Estamos perdiendo capacidad para reflexionar en profundidad y para escuchar al otro. Parece que no queremos escuchar. De hecho las redes sociales generan grupos de gente con una afinidad ideológica y de gustos, gente que nos reafirma lo que nosotros pensamos (risas). Eso alimenta la polarización y el ruido, y en ese contexto claro que opinar tiene un precio. Además hay políticos que utilizan los presupuestos de Cultura para apoyar a los músicos afines a sus ideas, en lugar de hacer una programación plural. Usan recursos del Estado para premiar o penalizar a los artistas, y cuando dices abiertamente lo que opinas te castigan. Y no pasa por si son de derecha o de izquierda, todos se prestan a ese juego.