Isabel Macedo y Urtubey presentaron a Belita con Marley

Si bien ya había tenido su presentación en sociedad a través de distintas imágenes que sus padres compartieron a través de las redes sociales, Belita, la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey todavía no había aparecido en televisión.

Sin embargo, a poco más de dos meses de su llegada al mundo, el gobernador salteño y la actriz eligieron "Por el mundo", el programa que conduce Marley por la pantalla de Telefe, para que la beba debute ante las cámaras.

Obviamente, el momento que todos estaban esperando fue el encuentro entre la pequeña y Mirko, el bebé que el conductor tuvo a través de la subrogación del vientre de una mujer en los Estados Unidos.

Juan Manuel Urtubey E Isabel Macedo Presentan A Su Hija



Con Mirko en brazos, y mientras su marido sostenía al fruto de su amor con la actriz, Macedo se refirió a su experiencia como mamá.

"Bien, dormimos muy poco, dos o tres horas", afirmó la artista, quien rescató que pese a su corta edad no tienen problema en viajar a cualquier lado junto a ella.

"Antes, lo más difícil era todo el cambio que iba a generar, a mí me daba mucho miedo eso, y él me decía todo el tiempo pero no tengas miedo, esto no va a cambiar. Y después es todo igual pero más lindo, se suma ella a todos los planes, eso también para mí es re importante y como que estaba decidida a que ella se adaptara a nuestra vida", agregó.

Luego de darle la mamadera en vivo, Macedo compartió su experiencia durante el parto. "Estaba tranquila, fue todo natural, fue un cambio muy grande y me pareció como el milagro más espectacular del mundo, lo más increíble que pude haber vivido en mi vida. Y amar tanto a alguien sin conocerlo", concluyó.