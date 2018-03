Isabel Macedo se quebró al aire con un video de Urtubey

Mientras transita el octavo mes de embarazo, Isabel Macedo (42) se quebró en llanto al ver un mensaje que le envió su marido, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.

Invitada al programa Cortá por Lozano, la actriz vio el video en el que el gobernador le declaró su amor a su esposa: "El amor de una noche, eso fuimos los dos. Esa noche nos cambió la vida para siempre. Esa vida todos los días sigue cambiando, y sigue siendo más y más feliz. Muchas gracias, sos una genia en todo. Una mujer que devuelve la alegría. Sabé que podés ser feliz y que te merecés ser feliz ¿Sabés como quién quiero que sea nuestra bebé? Adiviná".

A medida que se escuchaban las palabras de Urtubey, Macedo comenzó a lagrimear. Y cuando finalizó el video, ella lanzó una mirada pícara a la cámara y permaneció en silencio durante algunos segundos, en los que rió y se secó las lágrimas con un pañuelo. Y contó: "Ya había llorado tanto que ya como que me había dado de baja del amor. Pensaba que me iba muy bien en el trabajo, que estaba contenta y estaba bueno. Que no todo el mundo nacía para lo mismo y que capaz estaba bien que eso fuera todo. Me decía que era muy feliz, que tenía salud, que me iba bárbaro en el trabajo y ya está. Y pum. Apareció justo cuando ya no esperaba el amor".

