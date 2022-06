Invasión amarilla: los Minions regresan a los cines de Rosario

La historia cuenta la vida de Gru, un niño de 12 años de los suburbios en la década del setenta, que planea apoderarse del mundo desde su sótano. Sin embargo, no le va especialmente bien. Cuando Gru se cruza con los Minions —incluidos Kevin, Stuart, Bob y Otto, un nuevo Minion con aparatos en los dientes y una necesidad desesperada de complacer—, esta familia inesperada une fuerzas. Juntos construyen su primera guarida, diseñan sus primeras armas y se esfuerzan por ejecutar sus primeras misiones. Cuando el infame grupo de supervillanos los Vicious 6 expulsa a su líder —el legendario luchador de artes marciales Wild Knuckles— Gru, su más ferviente admirador, es entrevistado para convertirse en su miembro más nuevo.

gru2.jpg Otto, el nuevo personaje de la película.

Los Minions aparecieron por primera vez en la pantalla grande en 2010, cuando se estrenó “Mi villano favorito”. Esta película que giraba en torno a Gru, un genio maligno quien en medio de una crisis de la mediana edad decide robar la Luna, era la primera creación de Illumination Entertainment, un estudio de animación perteneciente a Universal Studios fundado en 2007 por Chris Meledandri, un ex ejecutivo de Disney y 20th Century Fox que fue una de las principales fuerzas creativas de la exitosa franquicia “La era del hielo”.

“Mi villano favorito” fue un suceso en la taquilla a nivel global, pero grande fue la sorpresa de los creadores cuando, tras el estreno del film, el principal atractivo del mismo no fue el personaje principal (con la voz de Steve Carell), sino sus torpes y divertidos esbirros conocidos como los “minions”. Su inesperada popularidad llevó a que en julio de 2012, un año antes del estreno de “Mi villano favorito 2”, se anunciara la salida de una película enfocada en estos personajes para el 2015.

Universal saturó el mercado con una poderosa campaña publicitaria protagonizada por los Minions, que aparecían hasta en la sopa. El merchandising se multiplicó y ya no quedaba ningún chico que no conociera a los pequeños personajes amarillos. La estrategia les dio resultado y “Minions”, de 2015, recaudó un total de 1.159 millones de dólares en las taquillas alrededor del mundo, convirtiéndose en la entrada más exitosa de la franquicia hasta la fecha —por encima de “Mi villano favorito 3” (2017) y sus 1.034 millones—, y posicionándose hoy como la quinta película de animación más taquillera de todos los tiempos.

Caracterizados por su color amarillo, sus overoles azules y sus cómicas gafas, así como su alegría y relativa incompetencia, estas criaturas fueron un misterio en las dos primeras entregas de la saga. Recién en la película de 2015 se ahondó más en los orígenes de estos seres, mostrando que se trata de una especie inmortal que existe desde la prehistoria con el objetivo de servir a los villanos más despreciables del momento. Entre sus anteriores empleadores figuran un tiranosaurio rex, un tiránico faraón egipcio, el conde Drácula y Napoleón Bonaparte.

gru3.jpg Steve Carell y los Minions durante la promoción de "Nace un villano".

La historia de los Minions no estaba planeada cuando arrancó la franquicia, y en un principio los creadores de estos seres, los directores Pierre Coffin y Chris Renaud, así como el diseñador Eric Guillon, barajaron varias ideas para los subordinados de Gru. Dibujos preliminares publicados por la revista Vanity Fair muestran otras versiones de los populares Minions, entre las que se destacan humanos de baja estatura con overoles, robots y hasta mutantes con partes cibernéticas. Al final se decidieron por el diseño que ya conocemos: de color amarillo, redondos, con frentes amplias y con ojos grandes.

Hay varias características que han convertido a los Minions en estrellas globales, pero hay dos que se destacan por sobre el resto: la primera es el lenguaje de la comedia física —también conocida como “slapstick” en inglés —cuya aceptación cruza fronteras, como lo demuestra la continua popularidad de las películas de Charles Chaplin en todos los países del mundo. Y la segunda es la manera en que los Minions se comunican entre sí, un extraño lenguaje inventado llamado “minionese”, en el que se mezclan palabras de todas las nacionalidades: banana, gelato, kampai (salud en japonés) y la onomatopeya “muak muak muak” para referirse a los besos.

A su vez, estos personajes han conquistado la taquilla pero también la web, donde se han convertido en protagonistas de innumerables memes. La página de Facebook de los Minions tiene casi 33 millones de seguidores —el doble que la página de “Mi villano favorito”—, mientras que su cuenta de Instagram cuenta con 1,4 millón de fanáticos.

Se espera que “Nace un villano” sea un éxito en todo el mundo. La franquicia de los Minions, con cuatro films ya estrenados, lleva recaudados 3.700 millones de dólares. Con esta nueva película podría llegar a superar los cinco mil millones de dólares. Entretanto, “Mi villano favorito” tiene una cuarta entrega prevista para 2024.

Una banda de sonido marcada por los ritmos de los años 70

La historia de “Minions: Nace un villano” transcurre en los años 70, por lo cual su banda de sonido está impulsada por el funk, el soul y la música disco, con versiones completamente nuevas de algunos de los mayores éxitos de esa década. El primer adelanto del soundtrack original fue la canción “Turn Up The Sunshine”, interpretada por el líder y vocalista de Tame Impala, Kevin Parker, y la legendaria Diana Ross.

La banda de sonido fue producida y curada por Jack Antonoff, productor de estrellas como Taylor Swift, Lorde y Lana Del Rey. El disco lo completan Brittany Howard, St. Vincent, Brockhampton, RZA, Thundercat, Kali Uchis y Weyes Blood, que versionan canciones de Earth, Wind & Fire, Kool & the Gang, Nancy Sinatra, The Carpenters, Sly and the Family Stone y otros grandes de la década del 70.