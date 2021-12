"Intrusos" y "Los Ángeles de la Mañana" se disputan a una reconocida periodista

El programa " Intrusos ", de América TV, no logró consolidar un panel estable desde que su histórico conductor Jorge Rial decidiera abandonar el ciclo y fuese reemplazado por la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Y si bien lograron mantener la audiencia, la producción no consiguió darle una permanencia a quienes se sientan en torno de la mesa chimentera. Ahora fue Evelyn Von Brocke quien pegó el portazo, y esto llevó a las autoridades del canal a tratar de repatriar a una de las periodistas emblemáticas del histórico Intrusos en el espectáculo: Marcela Tauro .

Claro que para América TV la tarea no se presenta como sencilla, ya que el operativo convencimiento no será fácil para la dirección de programación del canal, ya que Tauro se fue de ese programa de manera intempestiva tras mantener una disputa pública con el propio Rial, y luego de eso la periodista deambuló por !Fantino a la Tarde! y !Polémica en el bar!, sin poder recuperar su rol preponderante.

“Ella se fue a mediados de 2020 con un escándalo con Jorge Rial cuando no quiso revelar una fuente que la informó sobre el asistente del doctor Rubén Mühlberger, que en ese momento había sido acusado por mala praxis y ejercicio ilegal de la medicina. No le gustó nada que nadie la defendiera, así que sería rara su vuelta”, dicen con escepticismo desde su entorno.

No obstante, si Tauro seguirá ligada al canal de Palermo, consideran en los despachos gerenciales que podrían persuadirla para que regrese a Intrusos y así recupere su importante rol en el programa.

Pero Tauro optó por no hablar de su futuro laboral y ante cada consulta al respecto eligió no adelantar nada, e incluso tiempo atrás cuando se especulaba sobre su regreso a Intrusos consideró que el programa no la necesitaba porque "Pallares y Lussich están bien", dejando entrever cierto resquemor de la periodista con alguno de ellos, fundamentalmente por la falta de apoyo cuando ella fue maltratada por Rial.

Mientras la iniciativa por parte del canal para que Tauro vuelva al nuevo Intrusos en 2022 está en marcha, la producción tiene en Karina Iavícoli una opción, ya que su desempeño por ahora ha cubierto las expectativas.

Si el regreso de Tauro se concreta recién se sabrá en las próximas semanas, cuando América TV concluya con la reestructuración de su programación, ya que la empresa fue sufriendo un éxodo masivo de sus referentes, entre ellos Jonatan Viale, Eduardo Feinmann, Débora Plager, Luis Novaresio, Jey Mammón, Fabián Doman, Soledad Fandiño y se especula que Alejandro Fantino haría lo propio.