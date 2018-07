"Into The Badlands" vuelve a apostar por lo posapocalíptico

"Into The Badlands" lanza hoy, a las 23, su tercera temporada por la señal AMC. Con nuevos personajes, mujeres empoderadas y escenarios reales esta ficción presenta un mundo de artes marciales posapocalíptico, que promete conquistar a fans y también a quienes aún no conocen la serie con las actuaciones de Emily Beecham, Bebou Ceesay y Lorraine Toussaint.

Filmada en Irlanda, la producción de AMC cuenta con con escenarios reales y backstages que fueron hechos desde cero e inspirados en las películas japonesas de los años 60. Master Dee Dee, el experto en kung fu que hizo varias películas con Jet Li, es el maestro detrás de las artes marciales de la serie, junto a los directores Stephen Fung y Andy Cheng.

Bebou Ceesay le da vida a Pilgrim, un misterioso líder nómada que llega a los Badlands junto a su mano derecha Cressida, interpretada por Lorraine Toussaint, con la misión de recuperar Azra y dar paso a una nueva era de paz. Su llegada obliga a los viejos enemigos a unirse para defender las tierras.

Otra de las novedades es la incorporación de Gaius (Lewis Tan), quien estuvo en prisión y tendrá una atapante historia; a quien se suman Castor, interpretado por Dean-Charles Chapman, conocido por su rol en "Game of Thrones"; Moon, a quien le da vida Sherman Augustus, figura de "Westworld" y Clique, cuyo ol es interpretado por Ella-Rae Smith.

"Into The Badlands" se caracteriza por sus personajes de mujeres fuertes y poderosas como Tilda y La Viuda, caracterizada por la bella Emily Beecham. En la tercera temporada se pronuncia aún más la idea de La Viuda de "derribar al patriarcado, en una serie que promete destacarse por el rol de las mujeres empoderadas.

En esta tercera temporada la nueva trama se dispara cuando Henry, el hijo de Sunny, contrae una enfermedad misteriosa y Sunny debe unir fuerzas con Bajie para regresar a los Badlands, donde la Viuda y la baronesa Chau están empeñadas en perpetrar una prolongada guerra que ha desestabilizado toda la región. Ya sin el apoyo de Tilda ni de Waldo, la Viuda debe encontrar nuevos aliados en Lydia y en Nathaniel Moon, el ex regente que perdió la mano en un duelo contra Sunny y Bajie en la segunda temporada.

Los creadores de "Into The Badlands" se inspiraron en el cuento chino "Viaje al oeste", una de las obras más importantes de la literatura china, escrita en 1590 por un autor anónimo.