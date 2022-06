"Intimidad", la serie de Netflix que impacta con un tema tan crudo como actual

El arranque de “Intimidad” nos ubica en el ayuntamiento de Bilbao. La teniente de alcalde, Malen Zubiri, es una política querida, prometedora y carismática que se sitúa como la elegida para presentarse a la alcaldía en las próximas elecciones. Entonces, al salir de la oficina, le mandan un video filtrado en el que aparece teniendo sexo en una playa con un hombre que no es su marido.

Ella no cree que esto le vaya a costar su carrera política, porque lleva tiempo separada de su ex, Alfredo, una separación que todavía no le han comunicado a su hija en común, Leire (Yune Nogueiras). Su posición es bastante ingenua, porque ha sufrido una usurpación de privacidad por parte de un antiguo amor o de alguien que quiere hundirla. Cada vez siente más presión en su entorno personal (la prensa comienza a asediarla a ella y a su hija) y también en el ámbito político. En este sentido, una de las que la presionan es Miren (Emma Suárez), la líder del partido, que para que este escándalo no los salpique a todos le pide que dimita y abandone la carrera.

Otra de las historias de mujeres que cuenta la serie es la de Bego (Patricia López Arnaiz), que va a un depósito de cadáveres para identificar el cuerpo de su hermana menor Ane (Verónica Echegui). Ane fue encontrada flotando en la bahía, sin signos de delito y con sus zapatos en la playa. Bego y su hermana vivían juntas y eran muy amigas, pero Ane jamás le había dicho que tenía pensamientos suicidas.

Ambos casos se cruzan en la mesa de Alicia Vázquez (Ana Wagener), encargada de la división de delitos informáticos de la policía de Bilbao. Vázquez quiere seguir el caso de Malen Zubiri, pero también llama a Bego y ambas se cruzan en la comisaría: una de las compañeras de la fábrica en la que trabajaba Ane dice que se han difundido fotos íntimas de la joven por la fábrica, lo que la ha llevado a estar muy angustiada en los últimos meses. Los destinos de Malen y Bego se van a unir porque, cuando la candidata política va a anunciar su discurso de renuncia ante la prensa, Bego le pide ayuda para saber quién filtró las fotos de su hermana.

“Intimidad” fue creada por Laura Sarmiento (“Isabel”, “La zona”, “Matadero”) y Verónica Fernández (“Velvet Colección”, “Hache”), con una historia que asume una mirada femenina sobre esa dolorosa experiencia a partir del punto de vista de varias mujeres que relatan sus vivencias. La serie expone el morbo de la opinión pública y la vergüenza de quienes son juzgadas por aquello mismo de lo que son víctimas.

inti2.jpg Itziar Ituño (derecha) y Ana Wagener en una escena de la serie.

En una entrevista con el diario La Vanguardia, Fernández indicó que “Intimidad” se enfoca en “una historia de sororidad desde una perspectiva que no se había tocado de una manera tan exhaustiva en ficciones que se conozcan”. Por otra parte, Sarmiento aclaró que “la serie no se basa en un caso real”, aunque especificó también que pese a esto la producción sí coincide con historias reales y tiene algunos puntos de contacto con la realidad. Además, deslizó que puede suceder en estos tiempos que, a partir de la masificación de las redes sociales, haya más coincidencias con las situaciones. “Resuenan casos que todos tenemos en la memoria como el de la política Olvido Hormigos hace ya una década o el más reciente del Caso Iveco”, ejemplificó.

Olvido Hormigos era una concejala socialista de Los Yébenes, un pueblo de Toledo, cuya carrera política fue arruinada por la difusión de un video de contenido sexual. En el llamado Caso Iveco, una trabajadora de esa fábrica de camiones se suicidó en 2019 en Madrid por motivos similares.

En una entrevista con la revista Formula TV, la actriz Itziar Ituño observó que la intención de la serie es exponer no sólo la vulnerabilidad de la intimidad de las mujeres a través de las redes con todo el daño que causa, sino la culpabilización de la víctima. “Es terrible el hecho de que se filtre un video sexual tuyo, pero es que aquí no se queda la cosa, pues se hace un juicio en la opinión pública que termina con las ganas de destrozarle su carrera y la familia”, indicó.

Durante la promoción de “Intimidad”, las actrices también aclararon que a través de esta producción se conocen varias historias de mujeres que atraviesan situaciones similares y que la intención es expresarles que “no están solas”, y que pedir ayuda es importante para superar la adversidad. “La serie habla de sexismo y no es sólo el hecho del video que se haga viral. No es un hecho aislado, pues está plagado de tentáculos. Está en juego cómo cada uno lo vaya a juzgar y cómo vayas a ocupar tu espacio”, añadió Patricia López Arnaiz.

Por último, Emma Suárez señaló que la violencia de género, aunque no se plantea como tal dentro de la trama, está como una sombra y la reacción es la misma. “Al final es un ataque a tu integridad, a tu vulnerabilidad, y también hay conexiones con el bloqueo, el desconcierto y el silencio con el que uno reacciona”, puntualizó.