El periodista Jorge Lanata se encuentra internado en el hospital Fundación Favaloro. Permanece allí desde el sábado, con un cuadro de fiebre y diarrea.

"Iban a darme de alta hoy (por el martes), pero la fiebre me volvió a subir y como me pasan suero me quedé", explicó el conductor de radio Mitre a través de un mensaje de WhatsApp, según publica Clarín.

En tanto, sobre su estado de salud y el cuadro que sufre, primero vinculó los síntomas a una "gastroenteritis viral", aunque luego se refirió a un rumor que circuló en las últimas horas: que en realidad padecería dengue.

"Puede ser una intoxicación con antibióticos o gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben", aseguró. Y agregó, con humor: "No recuerdo haber estado en la selva, cualquier cosa aviso".

El periodista tiene previsto volver a la televisión por la pantalla de TN el próximo 11 de marzo. Lo hará en un ciclo de entrevistas, de 45 minutos de duración, que irá de lunes a jueves a las 23.30. Además, el conductor seguirá trabajando en su ciclo diario Lanata Sin Filtro, por Mitre.