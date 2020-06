La banda española Ska-P debió suspender un concierto solidario por streaming que iba a ofrecer el próximo sábado 20 de junio, debido a que dos de sus integrantes dieron positivo en un examen de coronavirus.

Así lo informó el grupo a través de sus redes sociales, en donde lamenta la cancelación y destaca la necesidad de mantener una cuarentena, aunque no revela el nombre de los integrantes afectados.. "Tenemos que guardar dos semanas de cuarentena y no es posible realizar el evento. Nos da rabia no poderlo hacer, pero las circunstancias sanitarias nos obligan a esta cuarentena", comunicó el grupo.

Ska- P iba a actuar a beneficio de la organización "Somos Tribu VK", que cuenta con despensas populares destinadas a los ciudadanos españoles más vulnerables, y planeaba responder preguntas de fans tras el show.