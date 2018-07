"Insaciable" levantó polvareda quince días antes de su estreno

"Insaciable", la nueva serie de Netflix que aún no está al aire, ya genera controversia. La serie protagonizada por la ex jovencita de Disney Channel Debby Ryan tiene previsto su debut el próximo 10 de agosto, sin embargo se creó una petición en Change.org para detener su estreno, que ha juntado alrededor de 150.000 firmas. Desde que salió el tráiler, el programa ha sido acusado de avergonzar a las personas con kilos de más.

La serie se centra en Bob, un abogado que, al no encontrar satisfacción en su trabajo, decide dejarlo todo y entrenar a chicas para concursos de belleza. El único problema es que su aspirante es Patty, una chica que sufrió de joven acoso escolar y que se tomará su carrera como reina de la belleza como una venganza contra quienes le hicieron bullying. Así, Bob tendrá que sufrir la actitud de Patty y reconducirla hacia el comportamiento esperable en una reina de la belleza. Dallas Roberts, (el Milton de ‘The Walking Dead", está a cargo del rol del abogado

Florence Given, la usuaria que realizó la campaña de Change.org argumentó que "por mucho tiempo, la ficción le dijo a las mujeres y niñas, que para ser populares, tener amigos, ser deseables para los hombres y para tener valor como ser humano? hay que ser delgada". Y añadió: "Tenemos tiempo para evitar que esta serie sea lanzada y cause dudas devastadoras en la mente de muchas jóvenes que pensarán que para ser felices y dignas necesitan perder peso". Y no paró ahí, sino que sentenció que "esta serie causará trastornos alimenticios y perpetuará la cosificación de la mujer".

Stephanie Yeboah, una bloguera de moda de talla grande, cree que esta narrativa no hace "nada para promover la positividad corporal". "Representar a una persona gorda (...) que pierde peso en contra de su voluntad y que se vuelve respetada y popular es perjudicial e irresponsable", dijo Yeboah a la BBC.

La actriz de la serie, por su parte, salió en protección de la ficción y escribió un comunicado en su cuenta de Instagram: "(?) estaba muy emocionada por trabajar en «Insaciable» porque es un show que trata y confronta estas ideas a través de la sátira (?) Tengo que reírme de mi dolor, sino me perderé, lloraré y me quedaré atascada en vez de trabajar en ello", argumentó Debby Ryan que para interpretar a Patty usa un disfraz para parecer una persona con kilos de más, lo cual también sumó críticas.

Ryan afirmó además que "la intención es mostrar cuán difícil y atemorizante puede ser moverse por el mundo con el propio cuerpo, ya sea que lo elogien o critiquen, y lo que se siente rezar para ser ignorado porque es más fácil que ser visto".

"Tenemos tiempo para evitar que esta serie sea lanzada y cause dudas devastadoras en la mente de muchas jóvenes"