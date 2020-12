"Hay una gran zozobra porque el mundo todo se está yendo al carajo y esto no era tan difícil de predecir, Hay que preocuparse por lo que pasa en todo el bosque, no sólo en tu arbolito", dijo respecto de la pandemia. Y agregó: “Está todo mal y cuando está todo mal, no sólo los Estados se vuelven egoístas, sino que también las personas. Y se vuelven egoístas porque tienen miedo. El miedo es engendrador de conductas miserables".

En este punto dijo que le preocupa "la gente que instala ideas alocadas para oponerse al gobierno", porque "son los que han desobedecido toda consigna médica y científica. Esa parte de la sociedad es incomprensible para mí (…) creo que hay mala leche. Ya sabemos entre una marcha y otra la diferencia que hay: unos van cantando con los nenes en los hombros y los otros están diciendo que me muera yo, que se muera Cristina o que se mueran todos los que empiezan con K".

Respecto de los cuestionamientos hacia la vacuna Sputnik V que esta semana comenzó a aplicarse en el país, dijo que "desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?".

Más adelante, cargó contra la gestión de Mauricio Macri y aseguró que "si la pandemia nos tocaba hace dos años moríamos todos, porque es el espíritu de esa gente. Se dicen libertarios, pero es una locura que lo digan".

"No hay una política franca que se proponga solucionar esto. Basta con mirar lo que pasa en la capital del imperio, donde el presidente (Trump) está diciendo que le hicieron fraude a él, es lo que dice siempre la derecha cuando no tiene caudal. Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda y los poderosos", dijo en otro tramo de la nota el Indio Solari. También se refirió a la figura de Cristina Fernández de Kirchner: "¿Cuánto dura el liderazgo? Vos sabés que a mi la señora, me cae bien, pero a veces temo que corra peligro, porque es la única que dice: 'si tenés miedo, andá a laburar de otra cosa, andá a laburar a Uber, qué se yo'".

indio.jpg El Indio Solari, uno de los artistas que adhiere a la fórmula Fernández-Fernández Foto: La Capital / Archivo.

Juventud

El Indio habló también de los jóvenes y afirmó: "Ellos son los héroes, pero no tienen acceso a un carajo". Agregó que “primero hay que hacer la rebelión y después aprender de ella. No se puede ensayar mucho la rebelión y los jóvenes tienen ese deber. Hoy todo el mundo está asustado porque los chicos no leen, porque escriben de otra manera, porque no le dan bola a la cultura, pero ellos saben que la cultura no les va a alcanzar. Los jóvenes son heroicos cada vez más chicos (…) tienen en sus nervios más información del futuro que la que tenemos nosotros".

Maradona

Respecto de Maradona, lo definió como "un tipo que entraba con un Scania al barrio de los cogotudos, es la venganza de los pobres".

maradona2.jpg Diego Armando Maradona dejó un vacío muy difícil de llenar.

Misas

El último recital en vivo que dio el Indio Solari junto a su banda fue en 2017 en Olavarría, que culminó de forma trágica con dos personas muertas producto de la gran cantidad de público. Afectado por ese fatal desenlace y de por la enfermedad de Parkinson, nunca más volvió a ofrecer un show en vivo. Solo apareció de manera intermitente mediante un holograma o en videos grabados en los recitales de su banda.

"Lo que tengo es molesto y doloroso, pero el otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos o que no tiene kinesiología", dijo respecto de la enfermedad que lo aqueja.

"Es improbable que me vuelva a subir a un escenario", señaló anoche Solari. Y agregó: "Lo que sí voy a hacer es un streaming en 2021". Confirmó además que está por sacar un libro de historietas con letras ilustradas.

La muerte

"La muerte, esa tonta, me vino a buscar ayer", dice una de las líneas de La moda no es vanguardia, tema de su último disco solista. A ella también se refirió en la entrevista de anoche: "Es imposible negar que cuando uno tiene más de 70 años, la muerte es la gran aventura que tiene por correr. Para mí, a la vida hay que vivirla y a la muerte hay que morirla". Y parafraseando a la letra de esa canción, agregó: "A la muerte la trato como en las canciones, si hubiera venido con una pollera floreada por ahí agarraba viaje".