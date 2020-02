"Indiana Jones 5", sin Spielberg

Harrison Ford se prepara para volver a ponerse el traje de explorador en “Indiana Jones 5”. Pero esta vez no lo hará a las órdenes de Steven Spielberg. La noticia se conoció ayer a la tarde y cayó como una bomba. Por primera vez en la historia de la franquicia, Spielberg no estará detrás de cámara. Según la revista Variety, el famoso realizador quiere pasar la antorcha a una nueva generación de cineastas en esta saga, mientras él permanecerá como productor. También se informó que James Mangold (“Logan”, “Contra lo imposible”) está en negociaciones para dirigir la nueva película de Indiana. Mientras tanto, Ford declaró el martes que espera que la quinta parte de la saga se parezca a las películas de Marvel, dejando claro que aspira a sorprender a los fans. “No quiero darles lo que quieren ver. Quiero darles algo que no hayan previsto”, aseguró. Según el actor, “la audiencia está acostumbrada a un cierto grado de decepción al volver al mismo lugar”, y no es eso lo que pretende con “Indiana Jones 5”. Como ejemplo señaló las películas de Marvel, a las que considera “un espectacular ejemplo de éxito, que funciona de la manera inversa” y que, sencillamente, “la pegan en la taquilla siempre”.