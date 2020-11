Increíble, pero real: Matías Alé dijo que tiene "el gen de la infidelidad"

"Primero tengo que decirte, para la gente que nos está mirando, no podés ser más bonita, muero de amor, en el buen sentido", lanzó, mientras Freddy Villarreal, otro de los invitados a la mesa, bromeaba al respecto.

"Sí, es un gen, se llama como yo, alelo334, no tengo la culpa, es algo científico, el cuarenta por ciento de la población masculina lo tiene. Bueno, Jime me conoce hace mil años, no es culpa mía", agregó mientras Jimena Montevederde hacía su ingreso al estudio.

"También me chamuyaste", le dijo Jimena a modo de broma. "No, siempre te respeté, siempre respeté mucho a mi amigo del campo", respondió Alé haciendo referencia al marido de Monteverde. "Sí, tuviste respeto por suerte", reconoció Jimena. "O por mala suerte", cerró Alé entre risas.

El día que le cortó a Maradona

Matías Alé recordó a Diego Maradona durante la emisión del programa, donde estuvo como uno de los invitados a la mesa.

"Diego era muy generoso, yo he jugado partidos de fútbol con él solidarios, muchos eventos, y yo en un momento tuve un episodio que no estuvo bueno, y me llamó por teléfono, porque yo había coincidido con Dalma en la Isla de Caras y nos hicimos bastante amigotes", arrancó Alé.

"Yo venía manejando por la avenida Córdoba y me suena el teléfono, terminaba en 1010. Y yo estaba triste, había tenido un tema personal de nuestro laburo, viste esos días que decís para qué hago esto, y me llama", continuó el actor.

"Me dice «Mati», «sí, quién habla», «Diego», «dejate de joder», y como venía manejando corté. Me llama de vuelta, «sí, quién habla», «Diego», y no le reconozco la voz, como venía manejando corto. Me llama Dalma, la atiendo, me dice «¿vos sos boludo? Te está llamando mi viejo». Me empezaron a temblar las piernas, lo cuento y me pongo nervioso", siguió Alé con su relato.

"Estacioné en una dársena ahí en avenida Córdoba y me llama de vuelta. Me dice, «¿no me vas a contestar? soy el Diez, es más difícil hablar con vos que con el Papa, a mí no me cortó ni Fidel Castro». Bueno, hablamos de un episodio que él había vivido y me dijo una frase que no me olvido", subrayó.

"Vos cuando te pregunten algo fuera de lugar deciles «paso a vosotros». No paso a vosotros que paso la bola, paso por arriba, no me engancho. Y me lo enseñó el Diego, y cuando nos encontrábamos en algunas fiestas siempre era darle un abrazo. Y él sabía todo lo que estabas haciendo, parecía Palito Ortega, que siempre sabía todo de todos", concluyó Alé.