El cantante Axel reveló durísimos momentos de su infancia en el programa PH, Podemos Hablar y recordó episodios violentos que vivió con su padre.

Durante un momento de la entrevista, Andy Kusnetzoff le pidió que definiera la palabra "papá", en su vida y el pedido trajo a la mente del músico algunos de sus recuerdos más obscuros en la relación padre e hijo.

"Yo tengo una infancia por un lado muy feliz pero a su vez una infancia muy violenta. Mi papá era muy violento con todos sus hijos y con mi mamá también", comenzó.

Axel contó que su papá lo ataba a la silla de ruedas



Entre sus recuerdos, Axel eligió una situación que lo marcó cuando su padre quiso ponerle un freno durante un día que se había comportado de manera muy inquieta.

"Mi papá llegó un día y me ató a una silla y me amordazó y yo estoy seguro que eso en algún lado de mi está. Mi padre era muy inteligente, pero para afuera era un cobarde y para adentro tan violento como nunca vi", detalló.

El músico comentó que le costó muchísimo enfrentar a su padre, a diferencia de sus hermanos que si llegaron a tener episodios violentos para intentar ponerle un freno, algo que él, por su carácter, nunca pudo.

"Fui el único de mis hermanos que nunca lo pude enfrentar violentamente porque no me sale. Nunca me agarré a piñas con nadie. Tengo recuerdos míos de él pegándole a mi mamá y pidiéndole que pare, con 5 años".

"No puedo contar algunas cosas porque me pondría mal y lo pondría mal a mi papá. No quiero lastimarlo. Cuando era adolescente le escribí una carta diciendo que lo amaba y el me dijo por teléfono que no podía decirlo, pero sentía lo mismo", agregó.