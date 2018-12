Image Dragons, el desafío de alejarse del sonido Cold Play

Image Dragons tiene la extraña virtud de aparecer en el mundillo del pop como una banda nueva, cuando en verdad lleva diez años desde su primer EP "Speak to Me". El grupo surgido en Las Vegas tiene poco que ver con el juego y el azar. Con la voz al frente de Dan Reynolds, se la ingeniaron para ir ganando terreno a paso de hormiga y vaya que lo consiguieron. Hoy, a caballo del disco "Origins", el cuarto álbum de estudio lanzado recientemente por Universal, se convirtió en la banda más escuchada en Spotify. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo "Origins"? Muy simple. El disco, sin ser lo mejor de su discografía, es efectivo por la apuesta a las melodías sutiles, con una alta dosis rítmica construida desde el pop. Y lo demuestra su hit "Natural", que también arrasó en Youtube. Pero alerta. Por momentos, Imagine Dragons roza la frecuencia estética y sonora de Cold Play. Y Dan Reynolds se codea con Chris Martin. Cualquiera diría qué tiene de malo tomar como referencia una banda exitosa. Y justamente allí está el error, porque este es el momento en que Imagine Dragons debe reforzar más que nunca su identidad. Sonar parecido a otro es un arma de doble filo, por eso es necesario más temas intimistas como "West Coast" y no tanto el perfil de canciones como "Bad Liar". Claro que estamos hablando de una banda que se disfruta, que es ideal para escuchar en el auto mientras se pasea por una zona de montañas o frente al mar, y por qué no oírla a todo volumen en medio del caos del microcentro rosarino. Más allá de ese detalle de ADN, que vaya a saber uno si es un problema para Dan Reynolds y los suyos, viene bien seguir escuchando "Origins" y tararear sus melodías.