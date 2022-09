Iker Casillas estaría interesado en Shakira tras su separación con su amigo Gerard Piqué

El ídolo de Real Madrid y la selección España hasta le envió una solicitud de amistad por las redes sociales. Además, el ex arquero estuvo en Colombia hace algunos días

Shakira no deja de ser noticia en el mundo tras su conflictiva y mediática separación de Gerard Piqué. Recientemente, la cantante se refirió por primera vez al tema y dijo que “es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras” de su vida. Además de la ruptura, la custodia de sus hijos y la relación del jugador de Barcelona con Clara Chía hay un tema que acapara la atención de los medios y es la posibilidad de que la cantante colombiana se dé una nueva oportunidad en el amor.

Inicialmente, la relacionaron con Henry Cavill, actor que interpreta a Superman; luego fue Chris Evans, quien le da vida a Capitán América en las taquilleras películas de Marvel; ahora dicen que Iker Casillas, ex compañero de Piqué en la selección España, estaría interesado en Shakira.

Según el programa de televisión Socialité, Casillas, reconocido en el mundo del deporte por sus múltiples títulos con Real Madrid y por ser campeón del Mundo en 2010, estaría pretendiendo a la barranquillera.

Embed

Iker, quien también es padre de dos niños y se separó en 2021 de la periodista Sara Carbonero, empezó a seguir en redes sociales a Shakira.

“Están solteros, todo cuadra. La solicitud del arquero a la cantante colombiana le llega justo ahora que no tiene pareja y cuando la conoce desde siempre”, manifestaron en el programa.

Sin embargo, la colombiana no le retribuyó la solicitud, por lo que especulan que no estaría interesada en el ex arquero. Recientemente, Casillas estuvo en Colombia, propiamente en Cartagena.