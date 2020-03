Maxi López había criticado el accionar de su exesposa, quien decidió, junto con su marido Mauro Icardi, volver a su residencia en Italia en medio de la pandemia del coronavirus.

Primero Maxi había valorado la actitud de Wanda de llevar los chicos a Francias, pero ahora salió al cruce para escribir un nuevo capítulo de este triángulo. Los Icardi no tardaron en responder.

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia. ¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, escribió López en sus redes sociales.

icardi02.jpg

Días después, Icardi, que se encontraba jugando en París, salió a contestar. En Instagram, el rosarino pidió que le hagan preguntas y una de ellas fue por qué había decidido ir a Italia durante la cuarentena.

"Está permitido volver a tu lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia", justificó Icardi.

Wanda, sin darle trascendencia, posteó: "Home (casa). Lo único importante es estar en casa. Ayudemos a quien más lo necesita es un momento para ser más solidarios que nunca", lanzó junto a una foto de sus hijos jugando al aire libre.