Humor y clown para toda la familia

El actor, clown y músico rosarino Mariano Di Franco presenta su espectáculo “La Bestia, el duende de la magia” en el marco del ciclo “Un Verano Fresquito” organizado por la Secretaría de Cultura municipal. Di Franco subirá a escena los dos próximos sábados, a las 21, en el teatro La Comedia (Mitre y Cortada Ricardone). Se trata de un show para todo público, con el asesoramiento de Miguel Bosco, Francisco Cachan y Luciano Bomfatti.

El trabajo, contó el actor, “es parte de una búsqueda personal sobre el clown que venía realizando casi de forma obsesiva durante varios años primero en argentina y después en España y surge en un juego en una clase de un maestro de clown. El vio un gran potencial en ese estado en el que yo me ponía en escena ya que la gente se reía mucho y me lo marcó”.

La Bestia, contó Di Franco, “es un ser extravagante, delirante y misterioso, un mago fuera de lo común que nos invita con sus ocurrencias a estar presentes y participar en cada uno de sus actos, despertando en quienes están frente a él la curiosidad, la fantasía y la alegría”.

“El nombre del personaje”, recordó, “hace alusión a ese estado que me permito transitar en la escena; soy una Bestia, es un estandarte de mi libertad, no tiene límites. Hace y dice lo que se le surge. Juego mucho con los límites, siempre teniendo en cuenta al público. No haría nada que me distancie de esta conexión”. Sin embargo, aclaró: “La Bestia no se parece mucho a mí. Yo pienso demasiado, pero quizás yo sea él, sea eso que no me permito, quizás sea eso que el público no se permite. Por eso conecta muy bien con ellxs”.

Di Franco señaló que su personaje surgió en España, donde residió durante cuatro años. “Ahí desarrollé mi trabajo como artista vinculándome al circo ya que el clown de teatro básicamente no existía como oficio. Fue un proceso de creación basado en la prueba y el error. Tenía una idea y la probé. Me divertía mucho jugar poniéndome un bigote. Me sentía básicamente muy ridículo y esa sensación me llenaba de juegos que en un principio solo estaban basados en la improvisación con la gente en la calle”, recordó.

La magia fue incorporada luego en su trabajo y surgió casi como un hecho fortuito. “Un alumno me pidió que le dé una mano en la dirección de su espectáculo, que es otra línea del oficio teatral que vengo desarrollando de manera profesional desde hace más de 10 años, con la dirección de compañías de circo y clown, tanto en la Argentina como en España. Como resultado de ese favor, y como él no podía pagarme, me intercambia mi trabajo por un truco de magia que hoy uso en mi espectáculo”.

“Al volver a la Argentina, y después de haberme bajado de una compañía de circo en la que había estado trabajando como payaso, creador y músico durante 6 años, decido apostar a la creación personal y gracias a la ayuda de amigas y amigos creo «La Bestia, el duende de la magia». Creo hoy que fue por necesidad y cuando digo esto me refiero a la necesidad de seguir haciendo lo que amo y ganarme la vida con ello que es la gran apuesta de todo artista”.

A su regreso de España, Di Franco, vuelve a reencontrarse con el teatro rosarino. Luego de audicionar para la convocatoria de la la Comedia Municipal, fue elegido para protagonizar la obra “Doña Disparate y Bambuco”, que dirigió Patricia Ghisoli en 2014. El espectáculo que llega a La Comedia toma fuerza luego de participar en el Primer Festival de Magia de Rosario. Al año siguiente Di Franco fue invitado nuevamente a participar de el mismo festival pero en la gala donde participaban magos de nivel nacional e internacional. “Mi estilo es la combinación del clown y la magia cosa que no es muy común entre los magxs. Yo creo que por eso gusta mucho. El público no espera nada de lo que sucede. Esperan un mago y se encuentran con un payaso. Esperan un payaso y se encuentran con un mago. Disfruto mucho de esa sensación. Me siento un desfachatado”, bromeó.

Sobre el devenir de su actividad, explicó: “Hoy pienso, y aunque suene romántico, que el clown me eligió a mí y no yo a él. Siempre me gusto actuar y siempre que lo hacía, sea cual fuera el personaje, la gente se reía. Siempre supe que quería hacer lo que hoy hago que es hacer reír a la gente. Pero hoy cambio: siento que lo que quiero es que la gente, que el público, sea feliz. Por lo menos esos 40 minutos que se olviden de todo. Que sientan esa libertad que yo me permito. En el clown pude hacer todo lo que me gustaba como cantar, bailar, disfrazarme, hacer el tonto, conquistar, decir lo que pienso y siento. Encontré mi libertad”.