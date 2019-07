Hugo Moyano demandó a Adrián Suar y Hugo Chávez

A raíz de las similitudes entre la ficción protagonizada por Julio Chávez y producida por Adrián Suar, "El tigre Verón" y el sindicalista Hugo Moyano, se desató una fuerte polémica que terminó en la justicia. En diálogo con "Mañana es tarde", el programa que Mariano Martín conduce por Somos Radio, el exjuez, director de teatro y abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos se refirió a los parecidos entre la ficción "El Tigre Verón", que hoy emite su tercer capítulo y la familia del sindicalista y a las medidas que tomará en consecuencia.╠

■□"Ya no alcanza con las fake news, ahora se hacen también ficciones de muy mala fe, violando por un lado los derechos posiblemente patrimoniales, porque uno puede hacer la vida de Rodrigo pagándole a la familia y ajustando el guion a las pretensiones y luego hacerla bien o mal como pasó con la de Gilda. Pero hacer la vida de la familia Moyano diciendo cuando empieza la serie que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia... Acá la coincidencia es tan grande que es una copia. Y lo que se pretende decir y se pretende mostrar es falso", señaló Llermanos en diálogo con Mariano Martín.

"Usted, por ejemplo, escribió un libro, El hombre del camión (Mariano Martín) que tenía fundamentos documentales y que entrevistó para ello a Hugo Moyano -agregó Llermanos-. Que después él haya estado contento o no..., pero se prestó para sus notas. Fue frontalmente entrevistado. Lo que no puedo hacer es la vida de Moyano ni nadie sin consentimiento, y menos en época de veda política, para desacreditarlo porque es un hombre de la vida pública y tratar de quitarle votos a la oposición. Lo que han hecho acá personas a las que respeto mucho como (Adrián) Suar y Julio Chavez es tristísimo. Es penoso que se utilice el recurso de tanta bajeza. Esto no es ficción, es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso. Van a tener que responder ante la Justicia. Van a tener que ir a la mediación".

El abogado de Hugo Moyano contó que se inició una demanda civil y que las partes se verán las caras "cuatro días después de la feria". "Veremos qué explicación dan, si ofrecen una rectificación, una indemnización. Lo primero que tenemos que saber es qué réditos económicos les generó esto. Para ello se utilizan mecanismos parecidos a los del plagio", puntualizó.

Sobre el final de la entrevista con el programa de radio Mañana es tarde, Llermanos agregó: "Ellos no tienen ningún derecho a hacer esto sin permiso. Esto implica una sanción penal como multa, una penalidad. Mas una participación importante en las ganancias que pudieron haber tenido. Más las consecuencias legales porque esto es una clara ruptura de la veda electoral. En estos momentos no se puede hacer propaganda política. Es evidente por el color de las banderas, el nombre de los personajes, actividades, parecidos físicos, el nombre de la secretaria, Fernanda, que es el nombre de la secretaria de Hugo Moyano. Es un bochorno, es un desprestigio, no solamente al sindicalismo sino a una familia completa".

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277/15,3

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300/1