Beatles playing in the Cavern (los beatles tocando en la caverna)

Además de esta jornada, existe una fecha más que continúa la disputa de los seguidores por el día oficial e internacional de la banda que se trata del día en el que los fundadores de los Beatles, Lennon y McCartney, se conocieron, el 6 de julio de 1957. El encuentro se dio en un festival frente a una iglesia donde John Lennon tocaría con su banda The Quarrymen cuando uno de los integrantes presentó a un tal “Paul”. Desde ese momento fueron inseparables y, juntos, llevaron a lo más alto a la banda de Liverpool.

Por otro lado, cada 10 de julio se conmemora simplemente el Día de Los Beatles, recordando el día de 1964 en el que la banda volvió de una exitosísima gira por los Estados Unidos a Liverpool para ver la premiere de su película llamada A Hard Day’s Night, en la que se muestran algunos días en la vida del conjunto.

Una increíble cantidad de éxitos fueron parte de la vida de estos 4 ingleses que componían canciones como si fuera cosa de todos los días y eran un hit al segundo. Love Me Do fue el primero de tantos sencillos de la banda que alcanzó un gran nivel de popularidad. De hecho, el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es considerado una verdadera obra maestra.

"Please, Please Me", "Here Comes the Sun", "Hey Jude", "Yesterday", "Yellow Submarine", "Lucy in the Sky with Diamonds" o "All you Need is Love" son una marca registrada de esta banda que, desde la Beatlesmanía hasta la actualidad, continúa siendo la más reconocida del mundo pasando por los oídos de todas las generaciones.