Hoy sale a la luz el disco póstumo del Flaco Spinetta

"Ya no mires atrás", el material inédito de Luis Alberto Spinetta, se edita hoy en formato físico y en todas las plataformas digitales. "Ya no mires atrás" es un material que incluye siete canciones nunca antes editadas, y que fueron grabadas por el Flaco en su estudio La Diosa Salvaje entre 2008 Y 2009. Como anticipó Escenario en su edición del sábado pasado, para la cual Sony invitó a este diario para la escucha del disco completo, los temas incluidos son "Veinte ciudades"; "Ya no mires atrás", "Agua de río"; "Nueva luna, mundo Arjo";"Merecer", de Luis, Dante y Valentino Spinetta; "Luces y sombras"; y "Diadema", con letra de Spinetta y música de César Franov.

La tapa del disco es una imagen robótica dibujada por Spinetta, sobre la cual hizo un arte digital el reconocido diseñador Alejandro Ros.

Las canciones mantienen un pulso pop intenso, con la voz del Flaco en un primer plano y hasta se pueden ver algunos guiños a Spinetta Jade, como es el caso de "Nueva luna, mundo Arjo".

La banda que lo acompaña es el rosarino Claudio Cardone, Nerina Nicotra, Sergio Verdinelli, Mono Fontana y Alejandro Franov. Dante y Valentino le dan color y calor a la obra.