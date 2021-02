Drew es oriunda de Culver City, California, Estados Unidos y nació el 22 de febrero de 1975 dentro del matrimonio entre John Drew Barrymore (John Jr) e Ildiko Jaid Mako, quien nació en un campo de refugiados húngaros en Alemania. Sus padres se separaron antes de que ella naciera y desde niña comenzó a aparecer en publicidades de televisión, pues el clásico “luces, cámara, acción” siempre le resultó familiar, tanto que su padrino es el mismísimo Steven Spielberg.

Las primeras apariciones de Drew Barrymore

Gainesburger Puppy Food es una especie de hamburguesa para perros y la responsable de que Drew Barrymore aparezca en la televisión por primera vez. En la publicidad, que no dura más de 30 segundos, se la ve jugando con un can y más tarde abrazándolo, hasta que cambia la escena y se observa a una mujer que le da de comer a la mascota. A sus 4 años, llegó a interpretar el papel de la hija de William Hurt en Altered States y dos años después realizó el casting que su padrino, Spielberg, hizo para Poltergeist, pero no quedó.

En 1982 se estrenó en los cines ET El Extraterrestre y llegó a ser la película más taquillera superando hasta a Star Wars. En ella se puede ver a una pequeña niña rubia que se ganó el corazón de muchos, era Gertie, representada por Barrymore en un personaje que la consagró definitivamente y le dio la posibilidad de ganar el Premio Juventud en el Cine, además de ser nominada a los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) en la categoría de Actriz Novel más Destacada.

drew.jpg

The Tonight Show y Saturday Night Live se suman a los lugares que vieron pasar a Barrymore antes de cumplir los 13 años, además de su protagonismo en las películas Firestarter, Irreconcilable Differences, con la cual ganó un Golden Globes a Mejor Actriz de Reparto, y Cat’s Eye. Sin embargo, la vida de la pequeña ya había tomado un rumbo un tanto turbulento, puesto que las drogas y el alcohol ya se habían apoderado de ella. Como consecuencia, su madre tomó la decisión de ingresarla al ASAP Treatment Center, donde trató sus adicciones y logró curarse. Con un intento de suicidio de por medio, Drew pudo rehabilitarse poco a poco hasta que recibió el alta para salir del lugar.

Tocar fondo y subir

Tras varios meses intentando recuperarse y ansiando volver a mostrar su talento delante de las cámaras, la actriz se encontró con un ambiente nuevo en el que le resultó difícil instalarse nuevamente ya que no había muchos directores y productores que quieran tomar la responsabilidad de tratar con ella y tenían miedo de que pueda recaer. Así fue como tomó su propia partida y publicó una autobiografía cuando sólo tenía 14 años la cual se llamó “Little Girl Lost”, la cual fue un éxito.

1094571.jpg

Poco a poco se abrió paso hasta que en los 90 logró ubicarse de nuevo en el lugar que ella deseaba. Participó de películas como Bad Girls, Batman para siempre, Amor de locos, Todos dicen te quiero y Scream, esta última fue una revolución causada por la actriz que en un principio iba a ser la protagonista pero le pidió al director no serlo para “romper con el esquema” de que el personaje principal sea el primero en morir y luego reaparecer milagrosamente.

A los 19 años posó desnuda para las revistas Playboy e Interview, lo que según dicen consolidó su imagen de “mujer sexy”. Luego de eso protagonizó Los Ángeles de Charlie junto a Cameron Díaz y Lucy Liu, además de ser una de las productoras de la misma junto a su compañera Nancy Juvonen con quien fundó la compañía Flower Films. Juntas produjeron Never Been Kissed y el thriller psicológico Donnie Darko. Participó de la película Grey Gardens, que también le dio un Premio Golden Globe a Mejor Actriz de Miniserie o Telefilme.

69.jpg

Dentro de todas las exitosas películas en las que Barrymore participó, uno de sus más grandes compañeros fue Adam Sandler, con quien formó el dúo protagonista de 50 primeras citas estrenada en 2004. También fue pareja de Hugh Grant en Música y letra, lo que deja en claro que esta especie de comedia romántica es el tipo de largometrajes a los que se empezó a dedicar la actriz y en los que más cómoda y bien se la ve.

Además, la solidaridad es parte del día a día de Drew así también como la beneficencia. Ha llevado a la Fundación Pro Salud de la Mujer a ser conocida en muchos lugares del mundo la cual promueve el uso de preservativos al momento de tener relaciones sexuales y cuidar la vida de la mujer. También es rescatista y activista junto a Wildlife Waystation y donó un millón de dólares durante un show de la conductora Oprah Winfrey para combatir el hambre en África.

Entre amores, familia y amigos

Actriz, productora, modelo, directora y hoy explotando sus dotes en la fotografía, la vida de Drew Barrymore siempre fue muy dinámica y por distintos caminos. Así también fue en el amor, ya que contrajo matrimonio en distintas oportunidades y ninguna de ellas duró demasiado tiempo puesto que el más largo de todos duró 4 años y fue con William Kopelman, padre de sus dos hijas Olive y Frankie.

Su primer marido fue Jeremy Thomas dueño de un bar con quien se divorció a los 3 meses de haber puesto la firma. Luego llegó el escritor Tom Green y se ganó el corazón de Barrymore por lo que decidieron apostar al amor y casarse en julio del año 2001, sin embargo luego de un año y tres meses, este compromiso también se disolvió. No obstante, 10 años después Kopelman y Drew contrajeron nupcias y luego de dos años nació Olive, en 2012. Con 2 años de diferencia, en 2014, llegó la pequeña Frankie y tras otro par de años la pareja anunció el divorcio. Actualmente no se encuentra en pareja, sino que se dedica plenamente a su carrera, a sus hijas y a continuar descubriendo nuevas pasiones.

Para Barrymore los amigos son un gran pilar, y una de las mejores y más cercanas amistades es la de la actriz Cameron Díaz, con quien comparte una estatua en el museo de cera Madame Tussauds ubicado en Londres, Inglaterra. Courtney Love, pareja del cantante de Nirvana Kurt Cobain hasta su fallecimiento, también es una gran amiga de la rubia, tanto que es la madrina de su hija, Frances Bean Cobain.

unnamed.jpg

En el último tiempo Drew Barrymore mostró una nueva faceta que es la de conductora de televisión en su propio reality talk show llamado The Drew Barrymore Show, en el cual recibe a distintos invitados para entrevistarlos y hablar de su carrera además de presentar segmentos especiales. Una de las primeras actrices que recibió la rubia es a una de sus amigas, Reese Witherspoon, con quien protagonizó un emotivo momento en el que, refiriéndose a su pasado, le dijo: “todo el mundo ama verte triunfar porque todos somos a nuestro modo como aquella nena rota que alguna vez fuiste, tu éxito es, de alguna manera, el nuestro”.