"House of cards" presentó su primer trailer sin Kevin Spacey

Tras confirmar la nueva y última temporada de House of Cards, Netflix lanzó el trailer de la serie "House of cards" ya sin Kevin Spacey, quien fue despedido luego de las denuncias de abuso sexual que recayeron sobre él.

En el vídeo, que dura apenas 45 segundos, Robin Wright, que interpreta a Claire Underwood, toma las riendas de la Casa Blanca: "We're just getting start" ("Esto acaba de empezar"), dice Wright desde el despacho.





"Ahora mando yo" dijo Claire Underwood







Netflix aprovechó la gala de los Oscar para publicar el adelanto de la última entrega de la serie, que todavía no tiene fecha de estreno. En la anterior temporada, Claire Underwood ya asumía la presidencia de Estados Unidos.

A diferencia de las anteriores, esta temporada será más corta de lo habitual ya que sólo contará con ocho capítulos.