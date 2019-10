El programa "Horizonte español" se convirtió en un clásico de la radio rosarina. Y justo hoy cumple 50 años ininterrumpidos en el aire. Todo un logro para un espacio cultural en un medio tan cambiante y en un país tan inestable como la Argentina. El programa creado y conducido por Carmita Batlle festejará sus bodas de oro a lo grande, con una transmisión en directo, a partir de las 13, desde el teatro Príncipe de Asturias del Parque de España a través de La Ocho. En la celebración participarán cinco músicos de la Tuna de Medicina de la Universidad de Murcia, especialmente llegados desde España, y también actuarán la Banda Municipal de San Lorenzo "Orlando Scalona", el Dúo Mallo-D'Agostino, la mezzosoprano María Josefina Bertossi, el barítono Ismael Barrile y la pianista Patricia Gandini. Además se establecerán conexiones en directo con la Madre Patria.

"Horizonte español" comenzó en 1969 en LT8, en su tradicional horario de los sábados a las 13. Después de nueve años se mudó por un tiempo a LT3, y luego regresó a LT8, donde ya es un clásico de los sábados. El ciclo también tuvo su espacio en TV entre 1986 y 1992. "El ciclo nació por mi gran amor y admiración hacia España. Y además yo había estudiado Locución", contó Carmita Batlle.

Escultora y ceramista de profesión, Batlle es la autora de varias obras muy características de la ciudad: el grupo de esculturas en homenaje a Alberto Olmedo ubicado en calle Rivadavia, Roberto Fontanarrosa en la Plaza Montenegro y Joaquín Rodrigo y Federico García Lorca en el Parque de España.

En paralelo y a través del programa, la locutora desarrolló su otra gran pasión: difundir la cultura española, algo que aprendió desde la cuna. "Tengo cuatro abuelos españoles: dos abuelas gallegas, un abuelo asturiano y el otro catalán", comentó. "Yo me crié en un ambiente muy español, en el Centro Navarro, donde mi familia estaba muy vinculada. Ahí hice un montón de actividades, formaba parte de los danzares, y era la única que me animaba a hablar por micrófono", recordó. "Mis padres eran los dos argentinos: mi papá no llegó a conocer España aunque la amaba tanto como yo, y mi mamá por suerte sí pudo conocerla", acotó.

Batlle recorrió la Madre Patria en siete oportunidades. Y quedó sorprendida por la familiaridad que sintió con su gente, sus paisajes y sus costumbres. "De España me fascina sobre todo la gente", afirmó. "La primera vez que fui me sentí como en mi casa. Me sentía a gusto porque era igual a la gente con la que me había criado, gente muy amable, muy comunicativa. Todos los lugares que conocí en España me parecieron familiares, muy cercanos. Me daba la sensación de que yo ya había vivido allí", relató.

Según Carmita, el programa tuvo muchos logros, pero el que más recuerda es la cobertura de la Exposición Universal de Sevilla, en 1992. "Fueron 42 días muy especiales. Cubrí todos los pabellones temáticos dedicados a España con sus distintas regiones", recordó. "En la Expo entrevisté a muchas personalidades como Alfredo Kraus, Cristina Hoyos, Nuria Espert y Plácido Domingo. Fue una experiencia maravillosa. Incluso pude cubrir partes de la exposición que sólo estaban reservadas para la Televisión Española", apuntó.

En cinco décadas, y más con los vaivenes económicos del país, el programa debió afrontar no pocas dificultades. Sin embargo, su creadora dijo que nunca pensó en "dejar de hacerlo", porque es difícil que ella se "rinda". "Pasé por momentos muy complicados", señaló. "El primero fue con el Rodrigazo, cuando el precio de la publicidad aumentó un 100 por ciento y al mes siguiente un 50 por ciento. Eso parecía el fin, pero yo seguí adelante perdiendo lo que hubiera que perder, pero adelante", rememoró. Y el segundo golpe llegó en 2001, cuando "quedó un anunciante, otro bajó a la cuarta parte y los demás se fueron". En esa oportunidad, Batlle ofreció a cambio su trabajo como escultora para no perder a los anunciantes y continuar pese a todo con el ciclo.

En "Horizonte español" se realizaron entrevistas a artistas como Carmen Sevilla, Monserrat Caballé, Antonio Gades, Lola Flores, Julio Iglesias, Pedrito Rico, Alberto Cortés, Nati Mistral, Alfredo Alcón y Virginia Tola, entre muchos otros. Batlle celebra ahora haber conocido a "gente maravillosa" a través de su programa. "Fue un honor haber estado dos veces en la casa en Madrid de don Joaquín Rodrigo, el autor del Concierto de Aranjuez. El quedó ciego a los tres años y vivía con su señora, la pianista que dejó todo para dedicarse a él y le transcribía la música. El fue un ejemplo de vida. Fue muy enriquecedor conocer a gente así. Me da esperanza, me hace creer en la gente, en la honestidad y en el talento", concluyó.

