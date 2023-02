Una serie que cuestiona el exceso de confianza en los líderes de opinión

—¿Qué te sedujo de la propuesta de “Horario estelar”?

—Cuando leí por primera vez el guión el personaje de Ramiro del Solar me pareció muy interesante, vi una complejidad que me interesó en este meta teatro de mentir dentro de la mentira en un programa que se llama “Toda la verdad”. Para un actor jugar con la mentira y la verdad es algo atractivo.

—Antes los periodistas solían ser reflejados en las series como quienes destapaban los hechos de corrupción. ¿Qué te gustó de esta nueva idea de mostrar a un líder de opinión corrupto?

—De alguna manera que el espectador no solo se entretenga sino que aprenda algo o abra los ojos. Aquí planteamos eso, ponemos en juicio a los líderes de opinión. Por qué a un señor que llevamos años escuchando, dando las noticias en un informativo, le damos credibilidad sin siquiera juzgarlo, siquiera abrir la ventana de nuestra casa para comprobar si lo que dice es lo que se ve en la calle. Poseen una sobreconfianza que no merecen y creo que con esta serie también vamos a plantear un poco que aquellos que siguen a un líder de opinión se planteen que le están redirigiendo hacia algún lugar. Lo importante ya no es la noticia sino a dónde queremos que vayan, qué noticia les contamos.

—Ese prototipo es reconocible a nivel universal. ¿Te inspiraste en algún nombre propio?

—Hay un líder de opinión español que hasta el día de hoy tiene un programa en el que vi una sobreactuación y una vehemencia sobre algunas cosas que no me parecieron propias de un periodista. Poco a poco vas rascando esa cebolla y te das cuenta que sus movimientos, sus maneras de hablar, esa vehemencia, responden a unos hilos ya marcados, a un comportamiento robótico controlado desde arriba. Eso me permitió, mirando este personaje, físicamente extraer ciertos gestos que me resultaron divertidos para aplicar a mi personaje.

—Luisito Rey, Ramiro del Solar... ¿Qué atractivo tienen para un actor estos personajes siniestros?

—Para mí, que vengo de una cultura europea, el villano suele ir con traje y corbata, bien peinado y no actúa como tal. El villano que encontraba en ciertos mercados eran villanos desde que se levantaban hasta que se acostaban y encontraba muy interesante mostrar un villano una hora al día y que las otras 23 fuera un tipo simpático.

—¿Conocías el trabajo de Cohn y Duprat? ¿Qué te atrajo de la estructura del guión?

—Estamos frente a un guión de los que me gustan. Si me encomiendan esa misión del personaje yo le visto, le calzo, le peino y eso es importante para mi manera de trabajar. En este guión hubo una facilidad del texto, un saber escribir, algo que sin duda denota que hay una experiencia y un saber hacer fascinante. Notaba que las secuencias necesitaban de poco lápiz, de poca rectificación cuando el actor se hace poseedor de las líneas.

—¿Cuáles son los desafíos de “Horario estelar” en esta era dorada de las plataformas?

—Hay muchísima oferta, eso es bueno, y encontrar el hueco que te mereces depende de muchos factores. Pero esta es una serie honesta, que viene a lo que está pasando y hoy en día no solo va a entretener, sino que nos va a hacer pensar. Creo que mucha gente que tiene líderes de opinión, después de ver esta serie, cuando vuelva a ver a su líder lo va a ver de otra manera, y eso es interesante.