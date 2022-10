Horacio Cabak se burló del cuerpo de Karina y provocó un escándalo

El conductor tuvo desafortunadas críticas hacia la cantante en el programa La jaula de la moda y la madre de La Princesita lo cruzó: "Hace un tiempito me di cuenta que no era tan señor"

Horacio Cabak otra vez es el protagonista de una polémica por sus actitudes desafortunadas. En esta oportunidad, el conductor del programa La Jaula de la Moda realizó una reprochable apreciación sobre el cuerpo de Karina, La Princesita, tras sumarse a una deplorable opinión de Dasha, una reconocida influence r. Este combo desató un aluvión de críticas, entre ellas la de la propia madre de la cantante, quien en el ciclo Intrusos cruzó a quienes se burlaron de la ropa y figura de su hija. "Lo que más me molestó es que Cabak, que siempre me pareció un señor, lo vi que se reía. Pero hace un tiempito me di cuenta de que hizo público que no era tan señor", disparó Mónica Cuello, angustiada por su hija.

El ex modelo y conductor lanzó filosos comentarios sobre la forma de vestir que tiene la cantante, pero la peor parte comenzó cuando declaró Dasha, una reconocida influencer: "Horrible. Ahora está muchísimo más linda, la verdad. Adelgazó, creo. Antes no estaba linda, ni de cerca ni de lejos". Ante este comentario, Cabak complementó: "Ahora por lo menos se ve bien de lejos".

Luego continuó Dasha: "Capaz que en un futuro progresa y de cerca también la vemos linda. Un poquito más lejos se la vería más linda. Está más refinada, eso sí, porque antes era muuuy grasa".

Ante los comentarios de Horacio y de la influencer, la madre de Karina respondió en Intrusos y dijo: "Cuando en ese momento lo vi yo estaba enojada y dije ¿esta muñeca inflable qué puede venir a decir de mi hija? Si ella todo lo que se hizo, porque vos la ves y está toda hecha, me imagino que es porque ha querido mejorar. No me quiero imaginar cómo habrá sido antes entonces", comenzó de manera contundente Mónica Cuello.

"Lo que más me molestó es que Horacio Cabak, que siempre me pareció un señor, lo vi que se reía. Pero hace un tiempito me di cuenta de que hizo público que no era tan señor. De hace un tiempo a esta parte este muchacho cada vez se está yendo más al pasto", disparó la mamá de Karina.

Luego contó que a Karina le dolieron los comentarios, pero que intenta no responder para no generar más polémicas. Además, Mónica agregó sobre La Jaula de la moda: "Es un programa que atrasa. No es la primera vez que se burlan de como visten o del aspecto de los famosos, ya lo habían hecho con Emiliy Lucius durante su estadía en El Hotel de los famosos".