Homenajes en las redes sociales a 30 años de la muerte de Luca Prodan

"Para la ley italiana soy enfermo mental. Me quisieron meter en la colimba, dije no. Estuve preso dos veces, hasta que me dijeron que soy enfermo. Me avisaron que no iba a poder votar más ni laburar en el Estado. Me cagué de risa ¡Qué éxito!"



Luca Prodan



(17/5/53 - 22/12/87) pic.twitter.com/CPUt0iUvIh