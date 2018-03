Hombres y máquinas vuelven a la guerra por la supervivencia

John Boyega, uno de los actores en rápido ascenso en Hollywood, protagoniza "Titanes del Pacífico 2", que se estrena el jueves en Rosario. A punto de cumplir 26 años y tras brillar en "Star Wars", Boyega se interna en el universo apocalíptico heredado de "Titanes del Pacífico", estrenada en 2013 y uno de los grandes fenómenos de ese momento.

La secuela se centra en el creciente conflicto mundial entre monstruos con habilidades de destrucción masiva y las máquinas piloteadas por humanos. Jake Pentecost, a cargo de Boyega, es hijo del hombre que se sacrificó en la lucha contra los "Kaiju" para asegurar la victoria de la humanidad. También es una promesa como piloto de los "Jaeger", pero ahora se ve envuelto en una vida criminal luego de abandonar sus entrenamientos.

Cuando una nueva amenaza, aún más peligrosa, ataca varias ciudades Jake tendrá una última oportunidad para conmemorar el legado de su padre uniéndose a su hermana, Mako Mori quien dirige a una nueva generación de pilotos de "Jaeger" que han crecido a la sombra de la guerra.

"En estos tiempos nos hemos convertido todos en personas tan susceptibles que no sabemos ni cómo coexistir. Cuando alguien piensa, siente o actúa diferente a nosotros reaccionamos como «oh, wow...». Y eso es demasiado", consideró Boyega en declaraciones a la agencia Efe.

"Pero en el mundo de «Titanes del Pacífico» exploramos a seres humanos que se han deshecho de todo eso porque el enemigo es mucho más grande que esto. Y eso hace que sea un mundo extraordinario por explorar", añadió sobre un universo que está "cada día" al borde de la destrucción.

"Titanes del Pacífico 2" es la secuela de la película de acción del mismo nombre que dirigió Guillermo del Toro y que ahora dirige Steven S. DeKnight con un reparto en el que también sobresalen Scott Eastwood, Rinko Kikuchi y Adria Arjona, la hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

Pese a su juventud, Boyega, con tan sólo 26 años, el actor nacido en Londres y de origen nigeriano se mueve como pez en el agua en la industria, combinando el humor natural que recuerda a su personaje Finn en "Star Wars" con el aplomo de quien ya es todo un nombre en Hollywood y ahora da sus primeros pasos como productor.

"Voy creciendo en mis circunstancias, y las cosas que estoy disfrutando solo hubiesen estado en mi mera imaginación. Mis padres no tenían acceso a esta industria así que tenés que ser ambicioso", apuntó el intérprete, que el año pasado encarnó a Finn en "Star Wars VIII. El último Jedi", de Rian Johnson, y el drama racial "Detroit" de Kathryn Bigelow, mientras se prepara para participar nuevamente de "Star Wars. Episodio IX".

Después del imaginativo y potente homenaje al género "Kaiju" referido al cine japonés de monstruos que ofreció el director mexicano Guillermo del Toro en la primera entrega de "Titanes del Pacífico", esta nueva película vuelve a enfrentar a criaturas surgidas de las profundidades del océano con los enormes robots que son la última esperanza de la humanidad.

Boyega da vida a Jake, hijo del personaje de Idris Elba en la primera cinta, quien, tras dejarse llevar por el mal camino, regresa para encabezar una nueva generación de pilotos de los robots "Jaeger".

"Jake es un rebelde y lo más divertido es que, aunque al final da un paso al frente para ser un líder, sigue siendo un rebelde", comentó el actor.

"Titanes del Pacífico 2" es una doble apuesta para Boyega, ya que en este largometraje se estrena como productor, un desafío que, según dijo, le apasiona tanto como estar ante las cámaras. "Esta experiencia, tan estresante como pudo ser, me dio energía para hacer más", apuntó.

Por otro lado, Boyega no regateó el hecho de que años atrás una película de este estilo habría sido muy difícil que contara con un actor negro como protagonista. "Lo que se hubiera hecho es ponerme en unas pocas escenas, actuar como si fuera a ser el protagonista y luego matarme", comentó con ironía, antes de mencionar los avances de Hollywood en cuanto a la diversidad.

Boyega se refirió al fenómeno de "Pantera Negra", que con un director afroamericano y un reparto compuesto por actores negros lleva recaudados más de 1.117 millones de dólares.

"«Pantera Negra» abrió puertas para los que estamos involucrados en lo que pasa entre las bambalinas de la industria. Estamos viendo a qué clase de proyectos se les da el visto bueno y a cuáles no, y se ve que «Pantera Negra» fue un leve pero firme cambio", afirmó.

"Pero queremos todavía más, hasta que consigamos el nivel que la gente predominante ha disfrutado toda la vida", indicó.

Boyega reflexionó sobre la tremenda pasión que rodea a "Star Wars", que él ha experimentado de primera mano al ser uno de los actores más queridos de las nuevas entregas de la saga, pero también con las críticas que, por ejemplo, recibió el octavo episodio.

"A mí me gustó mucho, pero tengo amigos a los que no les gustó. Y me encanta discutir y ver cómo lo percibe el público. Creo con que estas discusiones, en lugar de tomarlas como negativo, podés entender que sienten pasión por eso", dijo. Y de cara a la novena película, espera "una expansión de los personajes, especialmente para las minorías".

a la guerra. Los Jaegers, robots conducidos por humanos, se enfrentan a unos Kaijus cada vez más ambiciosos y agresivos.