"Holy Spider": el femicidio como "purificación" social

Abbasi, que arrasó con la casi totalidad de los Danish Film Awards que se entregaron en Dinamarca este año, es también el director de varios episodios de la exitosa serie “The Last of Us”. Los premios son entregados cada año por la Academia de Cine Danesa y son el equivalente de los Oscar estadounidenses, los Bafta británicos y otros galardones otorgados por las instituciones oficiales de la industria de distintos países.

La película de Abbasi se estrenó en Cannes sólo seis meses antes de la muerte de la joven Mahsa Amini luego de ser detenida por la llamada “policía de la moral”. En una entrevista con el portal Cineuropa realizada con motivo de la presentación del film en el Festival Internacional de Cine de Estocolmo, el cineasta explicó cuál es su implicación personal en ese contexto. “En realidad, soy un mal portavoz de cualquier cosa o persona, y no me veo como un representante de los iraníes. Pero esta situación en particular pide medidas extraordinarias. Parece 1942, luchando contra la Alemania nazi. No hay espacio para considerar si esta o esa declaración es de buen gusto o si se está volviendo demasiado política. Si puedo quitarme el zapato y arrojárselo a alguien, lo haré; si puedo vestirme como un vampiro mulá en una proyección en Londres, lo haré; si puedo causar inquietud en una protesta frente a la Embajada de Irán en Estocolmo, lo haré. Por otro lado, si me mantengo alejado de cualquier tema político, esto es, en sí mismo, una clara elección política”.