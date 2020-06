Hollywood retoma en esta semana el rodaje de cine, TV y también videoclips

Hollywood retomará rodajes de cine, televisión y videoclips a partir del 12 de junio. La industria del cine y la televisión en California podrá retomar los rodajes suspendidos por la pandemia del nuevo coronavirus, luego de que cada rodaje sea aprobado por los responsables de la salud del condado pertinente. El Departamento de Salud Pública de California explicó en un comunicado que los rodajes de Hollywood deberán ser aprobados por los responsables de salud del condado en el que se vaya a desarrollar la producción en cuestión, consignó la agencia de noticias Efe.

Las autoridades también detallaron que para "reducir el riesgo de transmisión" de Covid-19 los trabajadores de la industria audiovisual deberán seguir una serie de protocolos de seguridad. A la espera de que el gobernador de California, Gavin Newsom, publique su protocolo de seguridad para los rodajes de cine, televisión y videoclips, la industria audiovisual se adelantó y develó su propuesta para volver a los set de manera segura. Avalado por los principales sindicatos de cine, televisión y grandes estudios, el plan contempla tomar la temperatura de los empleados, eliminar las comidas estilo buffet, el uso obligatorio de tapabocas y reducir los equipos de trabajo en el set al mínimo necesario.

La crisis sanitaria por el coronavirus tuvo consecuencias demoledoras en Hollywood, que debió suspender todos sus rodajes incluyendo, entre muchas otros, el de superproducciones como las secuelas de "Avatar", "The Batman", "Mission: Impossible 7", "Jurassic World: Dominion" y la nueva cinta de "The Matrix".

El cierre de las salas llevó a postergar los estrenos de películas "tanques" como "No Time to Die" (James Bond), "F9" ("Fast & Furious"), "Mulan", "Black Widow", "Wonder Woman 1984", "Ghostbusters: Afterlife", "Top Gun: Maverick" o "Soul".

¿Y en Argentina?

La Dirección de Industrias Culturales de la Nación convocó a músicos y productores para organizar cómo sigue el espectáculo tras la pandemia.