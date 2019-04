El actor David Harbour, conocido por su personaje de policía en la serie "Stranger Things", debuta con su primer personaje protagónico en una de los relanzamientos de franquicias más esperados del año. Se trata de "Hellboy" que Guillermo del Toro ya llevó al cine en dos ocasiones y que en esta ocasión regresa a la pantalla grande en compañía Harbour y Milla Jovovich en el rol de villana y con la dirección de Neil Marshall. Mañana se estrena en los cines de Rosario.

Harbour aseguró que esta nueva entrega sobre el personaje que abordó Del Toro en "Hellboy (2004) y su secuela, "Hellboy: El ejército dorado (2008)" será muy distinta de sus predecesoras.

"Es verdad que la gente se apasiona mucho y es muy protectora con su superhéroe favorito y lo que me interesó de esta película es que a mí me gustaban las anteriores. Ron Perlman hizo un trabajo magnífico en las entregas de Guillermo del Toro y no queríamos repetir lo mismo, no queríamos que los fans las comparasen, por lo tanto, se ha hecho una película totalmente diferente, es más oscura", aseguró el actor sobre el filme del antihéroe creado por Mike Mignola en 1993.

Por su rol en la serie "Stranger Things", el jefe de policía Jim Hopper, Harbour fue escalando sin muchos intermedios de manera inesperada tras más de una década de secundarios en cintas como "Secreto en la montaña" (2004) o "Quantum of Solace" (2008).

Sin embargo Harbour no se siente atraído por aquella etapa de su carrera. "Si la gente quiere colocarme como un ícono popular o la peor persona del mundo, esa es su decisión. Lo mío es hacer mi trabajo bien y estar orgulloso de contar historias, que es lo que amo y seguiré amando hasta el fin de los tiempos", aseguró en una entrevista con el diario La Tercera y previamente a que vuelva a aparecer como Hopper en la tercera temporada de la producción de Netflix que llega el 4 de julio.

La película llega antecedida por las discrepancias entre Del Toro y el creador del personaje, que anularon la posibilidad de que el ganador del Oscar completara una trilogía, y se instala como un reinicio de la franquicia, esta vez bajo la mirada del director Neil Marshall que tuvo a su cargo episodios de "Juego de Tronos" y "Perdidos en el espacio".

Harbour dijo que disfrutó de la experiencia que incluía ponerse varias capas de maquillajes y prótesis. El actor explicó que el proceso empleado para interpretar al personaje demandó hasta tres horas en el set de rodaje. "Tengo una bestia dentro de mí que raramente logra salir, y es muy liberador poder ponerse un disfraz y liberar estas cosas que están adentro tuyo", aseguró.

El relato ubica a Hellboy como gran esperanza del mundo ante el resurgir de la villana Nimue, interpretada por Milla Jovovich, en tanto surgen interrogantes sobre su origen. "Yo me identifico mucho con Hellboy. El es un forastero, tiene conflictos acerca de cuál es su identidad, quién es realmente, y cuál es su lugar en el mundo. Yo lucho con esos mismos temas. Entonces trato de llevar mucho de mí al personaje", comentó.

"Interpretar a Hellboy me enseñó mucho de actuación, pude hacer grandes elecciones, es como una figura mitológica, es un arquetipo en muchos sentidos, entonces en ese aspecto mi actuación se expandió", dijo el actor, y añadió: "Cuando volví a la temporada tres de «Stranger Things» sentí que Hopper también se expandió. Mi interpretación de Hellboy termina influyendo mi interpretación de todo lo que le siga".

Harbour se entusiasmó hablando de su nuevo estreno como "una gran metáfora para nuestros tiempos actuales". "Hellboy se supone que debe provocar el apocalipsis, pero no quiere, y está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para no traer el fin del mundo. Para mí eso es algo muy sofisticado para nuestro tiempo", apuntó. "Creo que estamos en un extraño momento en el mundo, con las consecuencias y amenazas del cambio climático, todo tipo de crisis de refugiados, todas estos conflictos donde encontramos que los sistemas se quiebran y tenemos que cambiar de alguna forma. Pero hay mucha gente que, de algún modo, se empeña en no sacrificarse".

Y en plan de sacrificios, Harbour añadió no sin un toque de humor que la experiencia también demandó un gran esfuerzo físico para su edad. "Fue la sesión de rodaje más difícil que he hecho nunca, principalmente por todas las acrobacias que hay, Aparezco muchas veces corriendo, saltando, dando vueltas, empujando cosas. Tengo 42 años y el hecho de que nadie me haya pedido que haga esto cuando tenía 20 es insultante... Mis huesos ya no son lo mismo que antes", completó.