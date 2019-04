"Hicimos una tragedia naturalista para no caer nunca en la caricatura"

"Matadero" promete un mix de Almodóvar con otro de los hermanos Coen en clave de comedia negra. La serie de la televisión española llega a la pantalla a través de una comedia negra de 10 capítulos que recurre en dosis iguales al universo de "Fargo" y al cine español que va de Luis García Berlanga al autor de "Atame". Desde el 27 de junio se podrá ver en la Argentina a través de la plataforma de streaming Flow y en el canal Antena 3 de Cablevisión y DirecTV.

Situada en un pequeño pueblo rural de Zamora, cercano a Galicia y Oporto, este thriller ibérico que entremezcla la cría y faenado de cerdos, el tráfico de cocaína, enredos amorosos, pistas policiales, una festividad religiosa y deseos imprevistos, transcurre a lo largo de 10 días en los que una joven de la guardia civil es la única interesada en querer descubrir el motivo de decenas de muertes que se suceden día tras día ante el desinterés de la jefatura policial y política, ocupadas en unos festejos patronales de menor relevancia.

"La primera idea de la serie me surgió hace muchos años en un viaje por la España profunda; entré en un bar a tomar algo y encontré una tipología de personajes y gentes que me pareció interesantísima para hacer un trhiller", destaca en charla telefónica con Télam desde Madrid Jordi Frades, ideólogo del envío y director de cuatro episodios, entre éstos, el primero y el último.

"Un poco -agrega Frades- intenté contrarrestar la tendencia española actual de imitar excesivamente la estética del thriller norteamericano. Entonces la idea fue absorber ese universo que ellos manejan tan magistralmente, pero dotarlo de elementos propios, una especie de «Fargo» a la española".

Frades señala que cuando contactó a Daniel Martín para escribir la historia y crear la atmósfera narrativa tuvieron presente la idea de "homenajear a García Berlanga, a Alex de la Iglesia y a Almodóvar, y dar a la serie una iconografía y una musicalidad del cine español de los '50, los '70 y los '80, muchas veces denostado, alejándonos de la estética estadounidense".

Con una actuación descomunal de Pepe Viyuela como un ordinario veterinario que sólo aspira a transformarse en funcionario público y cambiar su desvencijado automóvil que se ve involucrado en una trama de asesinatos, gángsters y producción de estupefacientes, "Matadero" incorpora en su elenco a Lucía Quintana como su cuñada y compinche, al murciano Ginés García Millán y el gallego Miguel de Lira como dos matones de un traficante de drogas de Galicia. También incluye en el elenco a Carmen Ruiz como la esposa del veterinario y a Camila Viyuela como su hija, pronta a casarse, que es la guardia civil que decide investigar el caso ante la indiferencia de sus compañeros y superiores.

Sobre estos rasgos propios que adquiere la serie, Frades comenta que "en estos días de plataformas digitales donde se pueden ver series de todo el mundo creo que más que nunca lo mejor es contar la historia desde nuestra propia particularidad".

Respecto al modo en que intentaron pintar ese universo propio, Fredes dijo que fue "a través de gente corriente, absolutamente normal que tiene una vida gris en su existencia diaria y a la que de pronto unos personajes que se aparecen de imprevisto cambian completamente".

El humor es muy particular y atraviesa todo el relato. "Se trata de una comedia negra, aun cuando los acontecimientos son trágicos te pueden hacer reír", dijo Frades. Y agregó que "Matadero" nunca pretende "ser un thriller serio" sino "algo liviano". "Apelamos a un humor muy español que es el humor del absurdo. Con los actores siempre tuvimos claro que se tenían que olvidar que era una comedia y tuvieron presente que había que vivirlo como una tragedia naturalista muy alejada del gag; buscábamos el efecto del realismo absurdo y no el chiste ni la chanza".

Al plantearle si no consideraba que lograr ese equilibrio era un tanto difícil, consideró: "En el proceso de creación actoral buscamos ese punto concreto en que no te pasás ni te quedas corto, los dos sicarios hacen una interpretación al límite, buscamos dotar a las actuaciones de realismo y no de parodia. Y no caer nunca en la caricatura.