En su nuevo álbum Charlie Egg se pone el traje de héroe de la clase trabajadora. Se puede adelantar que el músico de electro pop rosarino redondeó en "Miedocracia" un disco tan elegante como popular. "No sé si héroe pero sí soy un orgulloso miembro de la clase trabajadora y siempre estuve y estaré de parte de las reivindicaciones de los trabajadores y los excluidos, pero tal vez recién en este disco confluyeron en la lírica esas características", dice el músico de eterno cabello amarillo huevo y grandes y excéntricos anteojos.

La sorpresa de Egg no queda en ese puñado de canciones que combinan electrónica y crítica social, sino que su presentación también es muy original: dará un concierto esta noche a las 20 en la Terraza de la Plataforma Lavardén sin público presente, con transmisión en vivo en Internet para todo el mundo.

"Cuando pensaba en un lugar para la presentación del disco sabía que lo que quería era algo distinto pero no sabía bien qué, hasta que se me ocurrió un no lugar que paradójicamente es inmaterial y a la vez lo habitamos todo el tiempo. ¿Como se puede ver el show?, el domingo (por hoy) a las 20 buscas Charlie Egg en facebook y listo", señala Charlie. En realidad, Rosarioplus.com y FM Si 98.9 realizarán la transmisión en vivo y en directo del concierto con la conducción de Federico Fristchi y Maru Pezzoto con la dirección de Lisandro Machain. La banda para la ocasión estará formada por Rafa Finondo Raggio, Roque Lopez Fer Passini, Pablo Rajoy y Juanjo Delmenico. A ellos se sumarán invitados especiales como Pablo Jubany, Martin Arias, Celeste Ruiz, Andrés Mantello, Juani Favre y Franco Santangello. La mezcla de audio del show (como también del álbum) estará a cargo de Charly Cavagna.

Charlie Egg es músico y productor, pionero de la música electrónica en Rosario. Fundador de Sinapsis y miembro del colectivo cultural Planeta X con el que publicó decenas de discos atravesando géneros como la electrónica experimental, el post-rock o el pop entre tantos otros. En 2008 de la mano de Zeta Bosio y mediante Sony-BMG lanzó "Cosas nuevas", una gran producción electro-rock. Egg colaboró también con artistas como Leo García; Jubany; Matilda; Los pibes de la Cerámica; Juani Favre; Simple; La Forma; Etaro; Los Dayligth; Sumergido o Martim Arce y compartió escenarios con Babasonicos; Plastilina Mosh; Kinky o Emmanuel Horvilleur entre otros.

—¿Cuáles son las claves y secretos de "Miedocracia"?

—Es un disco con un lenguaje más directo, y tal vez se deba a que al ser un disco solista no necesito de consensos y eso te libera a escribir desde un punto de vista más íntimo, que en este caso cobró esta forma y desde lo exclusivamente musical al no ser una banda con los roles bien distribuidos me dio la posibilidad de usar una paleta tímbrica más amplia y multidireccional.

—¿Cómo se unen esa lírica urbana y crítica y el electro pop?

—Históricamente, derivados de la música electrónica dentro de los márgenes del rock, fueron y son en algunos casos muy críticos del sistema dominante. Pasa que quizá esos referentes no sean los más populares, pero hay una larga tradición de crítica social en el electro pop a la que suscribe un servidor.

—¿Lo ves como un disco de género y/o un álbum temático?

—No creo que sea un álbum genérico, por supuesto que está atravesado de distintos géneros o subgéneros del rock y la electrónica; son como los colores y las texturas con las que está pintado el cuadro... pero en ningún momento ninguno de esos géneros cobra más relevancia que otro o el todo. Sí y aunque suene trillado, podría hablarse de un disco conceptual ya que ese concepto tanto ético como estético atraviesa toda la obra.

—¿Se trata también de un disco que busca abandonar ese nicho para pocos que tuvo y en muchos casos aún tiene la electrónica nacional?

—Hay un sinfín de nichos en la escena musical contemporánea con mayor mestizaje del que se supone. Supongo que una definición sería transgénico, y con respecto a la electrónica nacional me arriesgo a decir que fue una escena que nunca llegó a existir realmente.