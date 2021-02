Hernán Montenegro, el ex basquetbolista que es la revelación de Master Chef Celebrity

En la actualidad, Montenegro forma parte de la segunda edición de Master Chef Celebrity Argentina junto a otros 15 participantes. Con sólo un programa demostró sus dotes culinarias aunque en el primer episodio le tocó un equipo de competencia que no lo favoreció. De todas formas, perder o ganar parece no importarle, ya que en múltiples ocasiones dijo enfocarse más “en las perdidas que en las ganadas”. De hecho, nunca ganó un título en más de 30 años de carrera deportiva, y eso no lo deprime.