"Heartstopper", el libro devenido en miniserie que está haciendo hablar a todos

La serie, cuyo debut fue el 22 de abril, está escrita por Alice Oseman, quien basó la trama en su propia novela gráfica, homónima. Está dirigida por Euros Lyn, quien estuvo al frente de otras grandes producciones británicas como "Sherlock" y "Doctor Who".

La trama retrata una historia de amor adolescente entre dos varones, lo muestra como un vínculo sano más allá de las situaciones que sus personajes deben enfrentar por su orientación sexual. También han destacado la elección del reparto, con jóvenes actores que aparentan la edad de sus personajes y cuya interpretación impresionó a todo el mundo.

La historia de Charlie y Nick

"Heartstopper" narra la historia de amor entre dos jóvenes compañeros de colegio. Uno de ellos es abiertamente homosexual, el otro se enfrenta a las dudas y al autodescubrimiento. Los protagonistas, Charlie y Nick, “descubren que su improbable amistad podría ser algo más mientras sortean la escuela y el amor en esta serie sobre la adolescencia”, explica Netflix.

Nick es un alegre jugador de rugby y Charlie es un joven tímido, nervioso y abiertamente homosexual. Ambos asisten a una escuela británica de varones y, tras ser asignados como compañeros de banco, entablarán una relación amistosa.

El vínculo irá evolucionando lentamente hasta el punto en que Charlie se dará cuenta de que está enamorado de su amigo.

Los críticos coinciden en que se trata de una historia sana y adorable, ya que la escritora consigue plasmar con ternura las emociones exacerbadas del ser adolescente y del estar enamorado.

La novela que inspiró la serie

La serie (al menos su primera temporada, hasta ahora) adapta la trama de los primeros dos tomos de la novela gráfica, subtitulados "Dos chicos juntos" y "Mi persona favorita". En total, Alice Oseman escribió cuatro tomos y se espera la publicación de un quinto.

Como siempre, la serie se ha tomado la licencia artística de adaptar algunos detalles para darle coherencia dentro del formato televisivo. Para eso, se han creado dos personajes que no aparecen en la novela. Son el profesor Ajayi, un maestro que adquiere un rol fundamental en la vida de Charlie, y una joven llamada Imogen que se siente atraída por Nick. Por otro lado, en la novela aparece el personaje del hermano menor de Charlie mientras que en la serie fue completamente obviado.

Para Oseman, el vínculo entre los personajes debe ser algo sano, juvenil, fresco y que ahonde verdaderamente en lo que es el enamoramiento adolescente y queer. Aunque la autora busca describir una historia de amor de "grandes gestos", no deja de lado todo lo que conlleva el contexto de ser personajes "marginados" por su sexualidad y que sufren problemas como el bullying y la depresión.

Otras producciones de la escritora son: "Solitario", "Radio Silence", "I Was Born For This" y "Loveless".

Los actores detrás de los personajes

Los personajes principales están interpretados por los actores británicos Kit Connor y Joe Locke, y están acompañados por el resto del elenco formado por Sebastian Croft, Fisayo Akinade y Chetna Pandya.

Kit Sebastian Connor tiene 18 años y ya ha actuado en películas como "Get Santa" (2014), "Rocketman" (2019) y "Little Joe" (2019). En televisión, el joven actor participó de las series "Rocket's Island", "His Dark Materials" y la actual "Heartstopper". Por su parte, Joseph "Joe" William Locke tiene 19 años y en su carrera destaca su paso por varias producciones teatrales. La miniserie de Netflix es su primera producción audiovisual.

Otros actores que terminan de componer el reparto son William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Cormac Hyde-Corrin, Rhea Norwood y Olivia Colman.

¿Habrá segunda temporada?

Aún no se tiene información sobre si habrá una continuación de esta historia de amor que cautivó a todo el mundo. Como suele suceder con todas las otras producciones nuevas de Netflix, la empresa se toma casi un mes para evaluar el éxito y la respuesta del producto. En base a esto es que se decide si se quiere continuar con la producción o no.

Lo cierto es que la escritora se ha dedicado a publicar más tomos de la novela y que sus lectores esperan que haya aún más, por lo que no sería un problema seguir la trama de estos dos jóvenes enamorados por al menos una temporada más.

Por ahora, en Netflix se encuentran disponibles los ocho episodios de este relato que se ha robado los corazones de jóvenes y adultos que viven a la par de los protagonistas este naciente amor.