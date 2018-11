HBO lanzó sus novedades para el año que viene

La octava y última temporada de la aclamada "Game of Thrones", el regreso de las multipremiadas "True Detective" y "Big Little Lies" y novedades fuertes como la adaptación al formato serie del disruptivo cómic "Watchmen", son las principales novedades de lo que la señal premium HBO anunció para su programación de 2019.

La segunda temporada de la apuesta local "El jardín de bronce", basada en las novelas de Gustavo Malajovich, producida por Pol-ka y protagonizada por Joaquín Furriel, encabeza el apartado de inversiones en talento de la región latinoamericana.

Durante un evento realizado en un salón del barrio porteño de Palermo, el vicepresidente corporativo de Networks para HBO Latinoamérica, Gustavo Grossmann, ofreció un interesante listado de las series nuevas y viejas del catálogo del canal, aunque sólo brindó ciertas precisiones sobre las fechas de estreno en lo que respecta a "Game of Thrones".

Las especulaciones de medios especializados acerca de que podía retrasarse el regreso de la serie más vista de la historia para la segunda parte del año quedaron sepultadas luego de que Grossmann confirmara que el primero de sus seis episodios finales llegará "durante el primer semestre de 2019".

El canal está en la búsqueda de la próxima gran serie que pueda ocupar el vacío que quedará entonces, y ya que las precuelas aún están en etapa de preproducción y "Westworld" se tomará al menos un año más para estrenar su tercera temporada, por lo que será "Watchmen" la que suscite esa atención. Es que, basada en los cómics de Alan Moore de los 80 pero ambientados en la actualidad, "Watchmen" llega con un elenco de lujo integrado por Regina King, Don Johnson, Jeremy Irons y Tim Blake Nelson a las órdenes de nada menos que Damon Lindelof, creador de series como "Lost" y "The Leftovers".

"Euphoria", protagonizada por la jovencita de raíces latinas Zendaya ("El gran showman") como una adolescente con problemas con las drogas y con el rapero Drake como productor, será la respuesta de HBO a la andanada de series dramáticas para menores de edad que pueblan Netflix o Warner Channel. Entre los regresos de series producidas en el país del norte se destacan la tercera temporada de "True Detective", ahora encabezada por el oscarizado Mahershala Ali, o la segunda e inesperada entrega de "Big Little Lies", con Meryl Streep haciéndose un lugar en el ya estelar elenco.

También llegarán la temporada final de la comedia protagonizada por Julia Louis-Dreyfus "Veep", "The Deuce", "Succession", "Curb Your Enthusiasm", "Insecure", "Ballers" o novedades como "Gentleman Jack", "Chernobyl", "The Righteous Gemstones", "Catherine the Great" y "Mrs. Fletcher". En tanto en consonancia con la demanda del mercado latino por producciones regionales, HBO presentará novedades de la Argentina, Brasil y Colombia, sus principales plazas en América del Sur.

Además de las investigaciones del arquitecto Fabián Danubio en "El jardín de bronce", llegará la colombiana "Mil colmillos", dirigida por Jaime Osorio Márquez y enfocada en un grupo de élite del ejército de ese país en una misión con suspenso y terror en el medio de la selva.

"Pico da neblina", dirigida por Fernando y Quico Meirelles (el primero responsable de la aclamada "Ciudad de Dios"), y "El huésped americano", dirigida por Bruno Barreto sobre una expedición real del ex presidente estadounidense Teddy Roosevelt a la selva amazónica, serán las novedades brasileñas.