HBO anticipa una programación fuerte para un año muy competitivo

La anunciada "guerra del streaming" se hará realidad en 2020. Por eso la pantalla chica ya está calentando los motores para el año que viene, y HBO tiene en carpeta una programación fuerte para competir con Netflix y también con Disney , que desembarcará en Argentina a fines de 2020. Disney , que ya se lanzó con mucho éxito en EEUU, se ha transformado en una especie de cuco. La plataforma cuenta con 7.500 episodios de programas de televisión y unas 300 películas. En su catálogo figuran los contenidos de Walt Disney Studios, Pixar, Marvel, todas las sagas de "Star Wars" y todos los capítulos de "Los Simpson". Ante este panorama, tanto HBO como Netflix han afilado sus producciones con el objetivo de posicionarse en un mercado cada vez más poblado.

Entre los lanzamientos de HBO que más expectativa generan están las series "The Undoing", con Nicole Kidman; "I Know This Much Is True", con Mark Rufallo; y "Avenue 5", con Hugh Laurie como protagonista. Y en nuestro idioma llega la miniserie realizada en Argentina "Entre hombres", un policial negro con un elenco de lujo encabezado por Gabriel Goity, Nicolás Furtado y Diego Velázquez.

En primer lugar, HBO ha apostado a las estrellas de Hollywood y a los guionistas con trayectoria y prestigio. La primera serie en estrenarse será "The Outsider", basada en el libro "El visitante" de Stephen King y producida y protagonizada por Jason Bateman y Ben Mendelsohn. La serie, que llegará el 12 de enero, explora la investigación sobre el terrible asesinato de un niño y la fuerza misteriosa que se encuentra alrededor del caso. En la programación también estará "The Undoing", escrita por David E. Kelly ("Big Little Lies") y protagonizada por Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland. La historia se centra en la vida de la terapeuta Grace Sachs, que sufre un giro repentino después de una inesperada muerte violenta.

Mark Ruffalo, por su parte, interpretará a dos gemelos, Dominick y Thomas Birdsey, en la miniserie "I Know This Much Is True". La trama, situada en los Estados Unidos del siglo XX, sigue la vida de estos hermanos, marcada por traiciones, sacrificios y perdón. En tanto, otra estrella, Hugh Laurie, será el protagonista de "Avenue 5", una comedia de ciencia ficción situada 40 años en el futuro, creada y escrita por Armando Iannucci ("Veep").

Las ficciones en español o producidas en Latinoamérica también tendrán un espacio estelar en la programación. "Patria" es una serie española que transcurre a lo largo de tres décadas en el País Vasco. A través de sus protagonistas —dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo—, la serie nos habla sobre cómo vive la gente común en el contexto de un conflicto que, pese a ser local, tiene numerosos puntos de contacto con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo. Asimismo, el acento estará puesto en lo social en la nueva producción brasileña de HBO, "Todxs nosotrxs". Aquí la historia sigue a Rafa, un joven de 18 años pansexual y de género no binario que decide dejar su vida y su familia en el interior y mudarse a San Pablo para vivir con su primo Vini. La serie abordará temáticas del colectivo LGBT y tratará cuestiones como el racismo y el acoso.

Buenos Aires en los 90

Con el sello de Polka y en coproducción con HBO, otro esperado estreno para 2020 es la miniserie "Entre hombres", que contará con un numeroso elenco de figuras estelares: Gabriel "El Puma" Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi. A ellos se sumarán Norman Briski, Luis Machín, César Troncoso, Peto Menahem, Guillermo Arengo, Pompeyo Audivert y Roly Serrano.

Esta ficción es un policial negro basado en la novela homónima del argentino Germán Maggiori y está dirigida por Pablo Fendrik. La acción transcurre en 1996, en los bajos fondos de Buenos Aires, durante una fiesta prohibida donde se produce un asesinato que debe ser silenciado. Un casette de VHS será uno de los elementos que unirán una historia llena de sangre y violencia, en un mundo brutal y sin esperanza.

A estos estrenos se unirán las nuevas temporadas de "Westworld", "Insecure", "Mi amiga brillante" y "High Maintenance". Además volverá "Curb Your Enthusiasm", la brillante comedia de Larry David. En cuanto al cine, HBO se reserva la llegada a la pantalla chica del gran tanque de 2019, "Guasón", además de "It 2" y "Jumanji 3".

El lado B del famoso Watergate

El célebre caso Watergate y sus dos involuntarios artífices serán el foco de una próxima miniserie de HBO. Según informó la revista Variety, la cadena de televisión por cable ha puesto en marcha “The White House Plumbers” (Los plomeros de la Casa Blanca), un drama de cinco capítulos que contará cómo el espía E. Howard Hunt y el ex agente del FBI G. Gordon Liddy acabaron, accidentalmente, con el político al que trataban proteger: Richard Nixon. Woody Harrelson (“True Detective”) y Justin Theroux (“The Leftovers”) regresan a HBO para interpretar, respectivamente, a Hunt y Liddy, y también serán los productores ejecutivos del programa. Detrás de las cámaras, la cadena por cable confiará en parte del equipo de su sátira política “Veep”: los guionistas Alex Gregory y Peter Huyck son los creadores de esta miniserie, que dirigirá el showrunner de aquella comedia, David Mandel.