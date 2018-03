"Hay escenas donde Calu Rivero le come el cuello a Darthés"

La abogada de Juan Darthés, Ana Rosenfeld, junto con Fernando Burlando, defendió ayer a Juan Darthés de las denuncias expuestas por Calu Rivero que habló en televisión esta semana sobre el tema.

"Hay escenas donde no estaba escrito, por ejemplo, que haya besos en el cuello, y tenemos escenas grabadas, presentadas en la Justicia, donde Calu Rivero le come el cuello a Juan Darthés", dijo Rosenfeld en el programa "Por si las moscas".





Y amplió: "Si una persona se siente apocada o haciendo un rol que no es el que quiere, me parece que hubo de parte de la señorita una actuación como ella dice 'me gusta calentar la pantalla, voy por calentar el trabajo que hago'. Dentro de ese término está que las escenas hay que vivirlas en completud. La gente no quiere una novela tibia, ella estaba buscando más y más y creo Darthés estaba capacitado para dar todo lo que le estaban pidiendo".

Además, disparó que Calu jamás se quejó dentro del set: "No hubo un corte que dijera 'no, estás haciendo algo que no está dentro del guion'. Al actor le piden algo y el actor preparado lo hace. El que no está preparado dice, 'no puedo seguir'. Pero eso es un sentimiento del actor que no está preparado para la acción que requiere la novela".

En ese orden, Rosenfeld dijo que "ella quería cambiar las escenas que le imponían a Juan y a ella los directores". "No es la primera vez que Calu Rivero hacía escenas de este tipo. Lo hizo con Ludovico Di Santo. Y eran incluso más osadas. Estoy azorada y preocupada".





