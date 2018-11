"Hay cosas por las que vendría bien llorar, pero no me sale"

Magalí Tajes vuelve a Rosario para presentar su primer unipersonal de stand-up, "Los otros", mañana, a las 21.30, en el teatro La Comedia (Mitre y Cortada Ricardone). Se trata de un show en el que, según la artista, "que cree que los monstruos más grandes no están abajo de la cama, sino adentro de la cabeza".

Con más de 700 mil seguidores en redes sociales, Tajes participó en tres ediciones del festival Ciudad Emergente y en dos emisiones de Comedy Central Latinoamérica, publicó "Arde la vida", su primer libro, en noviembre de 2014 y ya va por su quinta edición en Argentina.

—¿Crees que hay en el humor una salida posible para que los jóvenes puedan repensar ciertos temas tabú, como la educación sexual, el aborto, la lucha de las mujeres en la sociedad, entre otros?

—Creo que el humor es un camino bello para cualquier mal, para cualquier angustia, para cualquier tabú. ¿A quién no le hace bien desarmarse de risa? Y si se puede pensar mientras se ríe, mucho más bello todavía. Creo que los memes nos hicieron reír de cosas muy duras, por ejemplo. Y siento que nos informamos más a partir del humor. No llega sólo la noticia pesada, el dólar alto, llega eso con la risa, y más gente lo puede ver. Desde el humor se sana, pero también se combate, se desenmascara, se es menos cómplice.

—¿Usás el humor como provocación, para incomodar?

—Uso el humor para todo. Hay ciertas cosas por las que me vendría bien llorar, como a todos, y no me sale, me sale el chiste. El humor es algo esencial en mi vida, y me gusta compartirlo, pensar desde ahí, hablar desde ahí, enfrentar o escapar desde ahí.

—¿Qué sentiste cuando Alejandro Sanz te nombró en las redes y compartió un video tuyo?

—Me sorprendió, estuvo bueno. Sanz tiene un alcance mayor que yo y compartió un video que tenía un mensaje potente, que estaba bueno que se comparta. Me pasó con algunos videos, que se viralizaron y tomaron importancia masiva y cultural, y está buenísimo.

—¿Qué deseás que se lleven consigo los jóvenes que van a verte al teatro o te siguen en las redes?

—Que se lleven la sensación de no haber salido igual, leer alguno de mis libros, o ver alguno de mis videos. Que salgan con ganas de cambiar algo, o de aceptar lo que no se cambia. Ojalá se lleven movimiento.

—¿Creés que las redes sociales tienen futuro o considerás que con el tiempo algunas formas de comunicación van a ir trasnformándose?

—Las redes sociales tienen futuro, pero lo que es más importante, tienen presente. Hay muchos sectores bastardeando lo surgido o lo promovido por redes sociales, pero pierden el tiempo. Me gusta pensar el mundo con una frase que escribió Kahlo: Nada es absoluto. Todo cambia, todo se mueve, todo gira, todo vuela y desaparece. Las redes no son eternas, pero son fuertes, y hoy son la forma de comunicación más importante y masiva.