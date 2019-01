Polémico. "Puedo elegir creerle a Thelma o puedo elegir creerle a Juan, es un caso muy delicado", dijo Soffritti.

Gastón Soffritti debutó en el rol de conductor junto a su novia, la actriz Stefi Roitman, en el ciclo "Pareja o despareja" que se emite de lunes a viernes a las 22 por la pantalla de Net TV. "Me voy encontrando en este nuevo rol. Lo tomo con mucha tranquilidad, son muchos años dentro del medio. Hay algo en mí de inconsciente, de niño, que hace que me tire a la pileta", explicó el actor sobre esta nueva experiencia en una entrevista con Télam. Y también opinó sobre el caso Darthés, al considerar que "es un tema muy delicado" en el que no puede determinar si lo que contó la actriz "pasó o no".

El programa propone una disputa entre parejas para establecer cuál de ellas es la más sólida, a partir de sortear pruebas como poder identificar qué piensa cada uno del otro, reconocer defectos, recordar las cosas vividas juntos, hasta que al final del envío surge un dueto ganador que obtiene una luna de miel con todo pago como recompensa.

—¿Cómo te llega este proyecto de conducción en "Pareja o despareja"?

—El productor Martín Kweller me venía diciendo hace años y siempre me negaba, pero cuando empezamos a hacer "Millennials" (ver aparte) me planteé por qué no. Hace 18 años que estoy en el medio, hice muchas tiras diarias y pensé que estaba bueno probar otras cosas, me aburro muy fácil entonces necesito ir mutando, cambiar, pasar de un rol a otro. Sí tenía claro que debía ser un programa que tuviera que ver conmigo para que funcione.

—¿Qué te sedujo de este ciclo?

—Me animo a un programa de entretenimientos, de juegos, no a un formato como el de "Gran Hermano", que es más difícil encontrarle la vuelta y que no tiene que ver conmigo. Este es un ciclo de parejas, en el que entramos en la vida de las personas desde el humor, es un mundo ligero, no se estanca en algo denso; con la situación que estamos viviendo en el país mucha gente necesita liberar la cabeza y divertirse. Tengo muchas horas de psicoanálisis. Cuando terminé el secundario quería estudiar psicología, no lo pude hacer y ahora lo hago en vivo (risas).

—¿En qué pensás que innova esta propuesta?

—Es un programa de parejas conducido por una pareja, eso ya plantea un problema inicial que es resolver nuestros quilombos antes que el de los demás. Es un desafío, tenés que definir roles y esto sumado a que es un programa de juegos que van al hueso, como por ejemplo hay uno que se llama "Permitidos", en el que se le pregunta a uno de los integrantes de la pareja si se daría un "permitido" con amigos de él o de ella y después tenés que volver a casa y ver qué pasa.

—¿Creés que al conducir con tu pareja exponen su intimidad?

—Estamos involucrados, los ejemplos de los juegos son nuestros, contamos qué nos gusta, qué hacemos y eso logra más empatía con los participantes y con el público. No ponemos límites en nuestra participación, más bien dejamos que fluya.

—¿Cuál es hoy su mirada sobre el caso Fardín-Darthés, ya que trabajaste con ambos en "Patito feo", estuviste en la gira con ellos y con él trabajaste en la ficción "Simona"?

—Es un tema muy delicado. Está bueno hacer hincapié en el paso del tiempo porque cuando pasa, los primeros dos o tres días hay mucha revolución, estás un poco limitado a pensar solo de una manera sobre lo que sucedió, y después cuando te corrés empezás a ver un montón de otras cosas. Estuve en esa gira pero yo no estuve en ese cuarto, partiendo de esa base no puedo determinar si eso pasó o no, puedo elegir creerle a alguien o no según el relato. Me parece que el error es limitarse a este caso, hay que hablar también de la cantidad de mujeres que matan a diario. En el caso particular de Juan y Thelma yo no sé lo que pasó y no sé si la justicia va a poder determinarlo tampoco. Puedo elegir creerle a Thelma por su relato, por cómo lo contó y porque la conozco hace un montón de tiempo. También puedo elegir creerle a Juan, que también lo conozco hace mucho. Si pasó algo dentro de ese cuarto, haya sido consentido o no, la versión que sea, si hay algo que está mal de parte de él es que era mayor y ella era una menor.

—¿En la gira no percibiste nada fuera de lo habitual?

—Nosotros en ese momento estábamos en otra, éramos chicos, teníamos 16 años y para nosotros era todo "Disney", entonces cuando te llega esta noticia es impactante y te duele, pero lo que ocurrió solo lo saben ellos.

—¿Aceptarías volver a trabajar con Darthés?

—No creo que exista esa posibilidad. Sería irreal pensar en volver a trabajar con él porque hoy en día está condenado socialmente y no tiene solo una denuncia. No creo que pueda volver a trabajar en este país ni en este medio, no sería cómodo para él, ni para mí, ni para ninguna mujer que estuviera en ese elenco.