"Hasta los huesos": Busco mi destino (entre caníbales)

El director italiano Luca Guadagnino enamoró a todos (o casi todos) en 2017 con “Llámame por tu nombre”, la película que narra la historia de amor e iniciación sexual entre un adolescente (el papel que consagró a Timothée Chalamet) y un hombre adulto. Después el realizador firmó una personal remake de “Suspiria” y también se lució con la serie de HBO “We Are Who We Are”. Este año Guadagnino regresó a los cines con una película que fue premiada en el último Festival de Venecia pero que también levantó polémica y le valió el rechazo de algunos críticos. Y es así. “Hasta los huesos” no es un film para todos los públicos. Y tampoco es el mejor trabajo del director italiano de 51 años (que suma siete largometrajes).