Harry Styles regresa oficialmente este viernes con "Lights Up", su primer lanzamiento de nueva música en más de dos años. Como parte de la promoción, publicó una página que envía mensajes positivos a sus fans y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

A través del sitio doyouknowwhoyouare.com —nombre de página que coincide con los carteles que aparecieron esta semana con el logotipo de la disquera del cantante— se puede recibir un texto de buena vibra, todos basados en el amor propio.

Lo único que tienes que hacer es ingresar tu nombre y tendrás un mensaje basado en la filosofía que también está impresa en el cartel: las siglas TPWK ("Treat People With Kidness"), o "Trata a las personas con amabilidad" por su traducción en español.

Algunos de ellos son "Estás haciendo tu mejor esfuerzo", "Eres una estrella brillante", "Eres bondadoso", "Eres brillante" o incluso que "Eres una leyenda", y todos están firmados por un "con amor, H".

"Lights Up" se aleja del estilo que el británico desarrolló en su álbum de debut en solitario, "Sign of the Times". Lejos de aquel sonido de pop rock clásico, ahora Styles se fija más en el soul y el R&B de los años setenta. Sin perder su irrenunciable cadencia pop, el coro góspel que le acompaña eleva "Lights up" con una letra que habla de mirar al futuro, madurar y encontrar la luz.

Este single, de apenas tres minutos, fue producido por Tyler Johnson con producción adicional de Kid Harpoon (Tom Hull), quien co-escribió el tema con Styles. El video musical de 'Lights Up', también ya disponible, fue filmado en México y en él aparece el músico descamisado y sudoroso frotándose con sus fans que lo siguen desde "One Direction".