Paramount Channel anunció para esta noche, a las 23, el estreno de la tercera temporada de “The Handmaid’s Tale” (El cuento de la criada) en toda Latinoamérica, con doble episodio. Esta temporada continua con la historia de June, quien lucha en contra del régimen distópico de Gilead como parte de la resistencia.

Reuniones secretas, alianzas, traiciones y un viaje al aterrador corazón de Gilead, obligan a todos los personajes a tomar una posición, guiados por una oración desafiante: “Bendecida sea la lucha”. La historia acontece en el lugar ficticio llamado Gilead, una sociedad totalitaria gobernada por un régimen fundamentalista que antes fue el territorio de Estados Unidos.

En un momento de baja natalidad mundial causada por enfermedades y altos niveles de contaminación, vemos a Offred (Elizabeth Moss), una de las pocas mujeres fértiles en el país, forzada a servir como “criada” (esclava con el único objetivo de procrear) por parte de Gilead, el gobierno que impone este régimen como su última posibilidad para repoblar el mundo.

Basada en el best-seller de Margaret Atwood, esta serie fue nominada y acreedora de múltiples premios, incluyendo los Emmy, Globos de Oro y Critic’s Choice Awards, entre otros.

“The Handmaid’s Tale” no es una serie más: se convirtió en un alegato feminista y en la Argentina ha sido también símbolo en la lucha por el aborto legal, libre y gratuito, porque es considerado como un manifiesto sobre la libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo. Incluso la autora, Atwood, se solidarizó con la campaña por el aborto en nuestro país. Y, si bien hay detractores por la decisión de continuar la historia más allá de lo que escribió Atwood, la adaptación que hace Bruce Miller no sólo mantiene el espíritu feminista del libro original, sino que no parece defraudar las expectativas de los seguidores de la serie.