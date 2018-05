Ayer, mientras Adrián Pallares se encontraba al aire en "Intrusos", comenzaron a emitirse escandalosos mensajes desde su cuenta de Twitter.

Más tarde el periodista desmintió oficialmente haber sido el autor de las publicaciones. "Estoy podrido de la tele, en cualquier momento me voy a la mierda", fue el primer mensaje que se difundió.

Y luego se agregó: "En la tele son todos unos caretas, ya van a ver cómo hago explotar todo, me cansé", fueron algunos de los tuits del falso Pallares.

Pero el conductor no fue el único famoso "herido" cibernéticamente. La cuenta de la actriz Miriam Lanzoni, ex de Alejandro Fantino, también fue vulnerada.

"Hace dos o tres días quise entrar a mi cuenta, pero no pude. Después me pidió las claves y me avisan que habían querido entrar a mi cuenta. Los datos estaban cambiados: el teléfono, el mail",contó Miriam.

El problema es que la intérprete no logró reiniciar su cuenta en la red social del pajarito y está esperando la ayuda de un experto. "Ahora cuando entro aparece mi perfil sin foto. Los seguidores todavía están, pero empezaron a retuitear cosas que yo no retuiteé", nos dijo luego.

"La verdad que me da miedo que escriban cosas que yo no escribiría. Quiero estar cubierta por ese lado. Me da miedo que tuiteen cosas que no tienen que ver conmigo", concluyó Lanzoni.