"Hacemos lo posible para crecer como una ventana del cine latinoamericano"

Con 13 años dentro del equipo de programadores del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , Pablo Conde acaba de ser nombrado como su director artístico, puesto desde el cual profundizará el característico “abanico” en la propuesta del certamen, con el desafío de “trabajar para invitar al público en general, no sólo al especializado”. “Queremos un festival que dure todo el año”, dijo Conde, en alusión a la cita cinéfila que este año se desarrollará del 3 al 13 de noviembre.

“En las películas que son eventos, como los superhéroes, hay convocatoria masiva y los festivales se han convertido en los lugares de resistencia de la cinefilia. Pero los festivales no le hablan sólo a un público específico, sino que hay que trabajar en invitar al público en general, no al especializado. El festival tiene que servir para convocar y con esta idea de abanico en la programación, no dejar a nadie afuera”, dijo Conde a Télam.